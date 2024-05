Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 15:18 • Milão (ITA)

Já campeões desde a 33ª rodada, a torcida da Inter de Milão impressionou a web com a festa espetacular na última partida em casa no Campeonato Italiano. Os nerazzurri se despediram do San Siro na temporada na partida contra a Lazio, neste sábado (19).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Inter conquistou o Scudetto ao vencer o Milan por 2 a 1 em casa, no 'Derby della Madonnina'. A equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi, além de coroar a equipe com a taça da liga, ultrapassando os Rossoneri em números de títulos, fez história no país: foi a primeira vez na história da Série A, desde a temporada 1929/30, que o título é conquistado justamente num clássico da cidade de Milão.

➡️ Mbappé nega ida ao Real Madrid; entenda

Além disso, em um dos mosaicos vemos que duas estrelas em destaque, isso acontece porquê a Inter de Milão passará a ter em sua camisa duas estrelas, em referência às duas dezenas de títulos do Campeonato Italiano. Somente a Juventus, com 36 conquista, também tem esse direito.

+ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

☝️ Veja o vídeo da torcida acima: