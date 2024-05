Especulado no Real Madrid, Wirtz recebe prêmio de melhor jogador da Bundesliga

(Foto: Divulgação / Leverkusen)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 12:04 • Leverkusen (ALE)

32 jogos, 11 gols, 11 assistências, campeão invicto. Esse foi o resumo da temporada de Florian Wirtz, meia alemão que recebeu o prêmio de melhor jogador da Bundesliga. Principal jogador do Bayer Leverkusen, ele ajudou a equipe a se tornar a sensação do futebol europeu ao alcançar o feito de poder terminar uma temporada inteira sem perder.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Comandados pelo técnico Xabi Alonso, o elenco dos atuais campeões da Bundesliga chocaram o mundo com a campanha em 2023/24: A equipe alemã chegou ao recorde de invencibilidade no futebol europeu no século, com 51 partidas, e superou o Benfica de Eusébio, que alcançou os 48 jogos sem perder entre os anos 1963 e 1965.

➡️ Guardiola se emociona com despedida de Klopp: ‘Vou sentir falta’

O jogador alemão estreou pela equipe profissional em 18 de maio de 2020, e tornou-se o jogador mais jovem da história do Leverkusen a estrear na Bundesliga, aos 17 anos e 15 dias, superando o recorde de 17 anos e 126 dias estabelecido por Kai Havertz.

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Wirtz, mesmo sem ter atuado na Champions League, principal competição entre clubes europeus do mundo, é um dos principais jogadores do mundo na atual temporada. O meia de 21 anos é um dos cotados para entrar no top 10 da Bola de Ouro da revista France Football, premiação mais prestigiada do futebol mundial.

Xabi Alonso, Wirtz e Bayer Leverkusen terão os últimos desafios da temporada a partir de agora: nesta quarta (22), os 'Onze da Fábrica' enfrentam a Atalanta na final da Europa League, e no sábado (25) confrontam o Kaiserlautern na final da Copa da Alemanha, podendo sacramentar a primeira tríplice coroa invicta da história do futebol.

+ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!