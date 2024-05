(Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 14:57 • Liverpool (ING)

A temporada 2023/24 da Premier League terminou com uma notícia emocionante para o Liverpool: Jürgen Klopp, técnico dos Reds desde outubro de 2015, anunciou que sairia do comando do cargo técnico da equipe. Neste sábado (19) na última rodada do Campeonato Inglês, o clube de Anfield venceu o Wolverhampton por 2 a 0 e permaneceu na terceira colocação da competição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com 7 títulos conquistados no comando do Liverpool, o técnico alemão ajudou a equipe a conquistar sua primeira Premier League, após a criação na temporada 1992/93, e comandou a lendária geração dos Reds a vencer a Champions League na temporada 2018/19, e seu primeiro Mundial de Clubes, enfrentando o Flamengo na final.

+ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

(Foto: Paul ELLIS / AFP)

COMO FOI O JOGO?

A partida começou com uma presença física impressionante no confronto, já que os times tiveram muitas faltas para ambos os lados. Consequentemente, aos 28 minutos, Nélson Semedo, lateral do Wolverhampton, foi expulso da partida, mudando o cenário para o Liverpool, que abriu o placar aos 34 minutos, com gol de cabeça do argentino Mac Allister. Os Reds tiveram o domínio do jogo até o fim da partida, dificultando a vida dos Lobos e abrindo a vantagem para 2 a 0, com gol de Jarell Quansah.

➡️ É CAMPEÃO! Manchester City quebra recorde histórico e conquista a Premier League pela quarta vez seguida

Jürgen Klopp foi um dos técnicos mais importantes da história do Liverpool, que desde sua fundação em 1892, prioriza os longos trabalhos dos treinadores: ao todo na história do time de Anfield, o clube teve apenas 21 comandantes.