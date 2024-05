(Foto: JOSE JORDAN / AFP)







Publicada em 19/05/2024 - 16:46 • Vila-real (ESP)

Artilheiro da La Liga com 23 gols, Alexander Sorloth foi responsável por marcar quatro gols no Real Madrid, no empate em 4 a 4 contra o Villarreal, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. Já campeão, os Merengues chegaram a abrir 4 a 1 no placar. No entanto, o clube da casa buscou o empate de forma incrível graças a quatro gols do atacante.

O clube da capital espanhola viu sua vantagem de 4 a 1 cair rapidamente, já que o norueguês fez três gols em 8 minutos no início do segundo tempo, buscando uma reação improvável.

Sorloth é apenas o 6º jogador em toda a história do Campeonato Espanhol a conseguir fazer quatro gols no Real Madrid em uma mesma partida. O último a realizar o feito foi o argentino Taty Castellanos, em abril de 2023, pelo Girona.

QUEM É?

Companheiro de ataque de Haaland na seleção norueguesa, Sorloth nasceu em Trondheim e surgiu nas categorias de base Rosenborg, da Noruega, e passou por diversos clubes, inclusive no Crystal Palace, até chegar ao Trabzonspor em 2019, onde decolou: foram 33 gols marcados e 11 assistências em 49 jogos.

O centroavante de 28 anos se destacou e foi transferido por 20 milhões de euros ao RB Leipzig, em setembro de 2020. Três anos depois, o jogador foi ao Villarreal de graça e passe a fase mais artilheira da carreira em uma das cinco grandes ligas europeias: Ao todo, são 26 gols pelo Villarreal, sendo 23 apenas na La Liga.

Mesmo com o artilheiro da competição no elenco, o Villarreal não conseguiu classificar para nenhuma competição europeia para a próxima temporada, encerrando a participação no campeonato em 8° lugar, com 52 pontos, quatro atrás do 7° colocado quatro à frente do 9°.

