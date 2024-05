É CAMPEÃO! Manchester City quebra recorde histórico e conquista a Premier League pela quarta vez seguida

(Foto: Oli SCARFF / AFP)







Publicada em 19/05/2024 - 14:15 • Manchester (ING)

Mesmo com a vitória do Arsenal contra o Everton, não foi possível tirar a taça das mãos do Manchester City. A equipe de Pep Guardiola dominou o West Ham na partida da última rodada da Premier League e derrotou os Hammers por 3 a 1, garantindo os 91 pontos da campanha e vencendo o Campeonato Inglês pela quarta vez seguida.

É a primeira vez na história da Premier League, desde sua criação em 1992/93, que uma equipe levantou a taça quatro vezes consecutivas. O rival da cidade, Manchester United, foi tricampeão na geração de Alex Ferguson duas vezes, nas temporadas 1998/99, 1999/00, 2000/01 com o Arsenal vencendo em 2001/02, e nas temporadas a 2006/07, 2007/08 e 2008/09 com o Chelsea vencendo em 2009/10, resultando num sonho distante de nunca ter conquistado o tetracampeonato.

COMO FOI O JOGO DO CITY?

O Manchester City impôs sua superioridade a todo momento: Com 18 minutos de jogo, já estava 2 a 0 para a equipe da casa com dois gols de Phil Foden, sem o West Ham passar do meio de campo. Porém, ao fim da primeira etapa, Mohammed Kudus abriu o marcador dos Hammers com um golaço de bicicleta. Apesar disso, não foi suficiente para manter o sonho do Arsenal vivo, já que aos 14 do segundo tempo, Rodri fez um gol de fora da área e ampliando a vantagem dos Cityzens, com o volante espanhol sendo decisivo mais uma vez para o clube de Manchester.

COMO FOI O JOGO DO ARSENAL?

Apesar de manter boa parte do jogo com a posse da bola, os Gunners não conseguiram resumir em gols: aos 40 minutos, Idrissa Gueye abriu o placar do jogo com um gol de falta desviado, pouco tempo depois, Tomiyasu empatou para o time londrino. Sabendo do resultado do jogo do City, a partida ficou amarga para o Arsenal, que mesmo virando a partida aos 89 minutos, não foi suficiente para conquistar a Premier League depois de 20 anos de jejum.