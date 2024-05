Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 10:43 • Liverpool (ING)

Jürgen Klopp recebeu diversas homenagens em sua despedida do Liverpool, antes da vitória sobre o Wolverhampton por 2 a 0, na última rodada da Premier League deste domingo (19). A torcida roubou a cena no final de semana, após emocionar a todos e decorar a arquibancada com homenagens e cantou o tradicional hino "You'll Never Walk Alone" para o alemão.

O treinador de 56 anos chocou o mundo do futebol em janeiro, quando anunciou, repentinamente, que deixaria o cargo de técnico dos Reds em junho, após nove anos de sucesso à frente do clube britânico.

(Foto: AFP)

➡️ Jürgen Klopp anuncia novo técnico do Liverpool

No cargo técnico desde 2015, Klopp conquistou 7 títulos no comando do Liverpool e ajudou a equipe a conquistar sua primeira Premier League, após a criação na temporada 1992/93, e comandou a lendária geração dos Reds a vencer a Champions League na temporada 2018/19, e seu primeiro Mundial de Clubes, enfrentando o Flamengo na final.

LETRA DE YOU'LL NEVER WALK ALONE:

Quando você caminhar por uma tempestade

Mantenha sua cabeça erguida

E não tenha medo da escuridão

No fim da tempestade

Há um céu dourado

E a doce canção prateada de uma cotovia

Caminhe

Pelo vento

Caminhe

Pela chuva

Apesar de seus sonhos serem lançados e soprados

Caminhe

Caminhe

Com esperança

No seu coração

E você nunca caminhará sozinho

Você nunca caminhará sozinho

(Foto: Paul ELLIS / AFP)