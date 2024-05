Guardiola se emociona com despedida de Klopp: ‘Vou sentir falta’

Guardiola e Klopp duelaram nas principais competições da Inglaterra (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 11:12 • Manchester (ING)

Pep Guardiola, em entrevista coletiva após vencer sua sexta Premier League com o Manchester City, abriu o jogo sobre a relação de respeito com Jürgen Klopp, técnico alemão que se despediu do Liverpool na última rodada deste domingo (19).

O comandante dos Cityzens quebrou um recorde histórico da atual liga nacional, ao conquistar quatro vezes consecutivas, mas separou um momento da festa do título para elogiar um rival importante.

- Vou sentir falta. Jürgen (Klopp) tem sido uma parte importante da minha vida. Ele me levou a outro nível como técnico. Foi um oponente incrível. Em vários momentos da minha carreira não descobri um método de castigá-los (Liverpool), como consegui com outras equipes. Foi muito difícil - declarou Guardiola, em entrevista após conquistar a Premier League.

A rivalidade entre Guardiola e Klopp começou ainda na Alemanha, quando o espanhol comandava o Bayern de Munique e seu oponente, o Borussia Dortmund. Eles voltaram a se reencontrar na Inglaterra, onde, por oito anos, protagonizaram uma das rivalidades mais disputadas da competição.

O espanhol de 53 anos também comentou sobre a importância do alemão para a história dos Reds e, apesar de ter vencido muito, mesmo assim os títulos não resumem um legado. O ex-Barcelona desejou bons frutos ao alemão no futuro.

Quanto mais títulos vencidos, melhor’. Claro que é importante, mas não é tudo. Há personalidades que, quando chegam em um lugar, ficam para sempre. Desejo tudo de bom e espero que o seu último jogo tenha sido especial. Ele merece! - finalizou o técnico do City.

Jürgen Klopp deixa o Liverpool após oito anos e meio com 489 jogos, 298 vitórias e 109 derrotas. Além de ser o quarto treinador com mais jogos à frente da equipe, foi um dos pouquíssimos a assumir os Reds: ao todo na história do time de Anfield, o clube teve apenas 21 comandantes.