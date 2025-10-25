O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (25) e domingo (26). Então, já anota na agenda e não perca!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

El Clásico - Real Madrid x Barcelona

O "El Clasico" deste fim de semana é um confronto direto pela liderança da La Liga, colocando o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona, que está apenas dois pontos atrás. A equipe de Xabi Alonso, em fase quase perfeita com 11 vitórias em 12 jogos, entra em campo motivada pela vingança, já que perdeu os quatro duelos contra o rival na temporada passada, incluindo uma humilhante goleada de 4-0 no Bernabéu. O Barcelona, de Hansi Flick, que tem o melhor ataque da competição (24 gols) e vem de uma goleada na Champions League, tenta manter essa dominância recente, mas chega ao clássico precisando superar vulnerabilidades defensivas e desfalques importantes no setor ofensivo.

continua após a publicidade

Futebol Internacional: Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (Foto: Josep LAGO / AFP)

Eze reencontra os Eagles - Arsenal x Crystal Palace

O Arsenal, líder da Premier League, recebe o Crystal Palace em um confronto marcado pela sua força defensiva e domínio em jogadas de bola parada, através das quais marcou 10 gols em apenas oito jogos. A equipe de Mikel Arteta, que vem de uma goleada por 4-0 na Champions, busca manter sua forma defensiva impecável, visando um terceiro jogo seguido sem sofrer finalizações no alvo.

O Crystal Palace, por sua vez, vive um momento de instabilidade: apesar do artilheiro Mateta vir de um hat-trick, o time perdeu dois dos últimos três jogos, incluindo uma derrota surpreendente na Conference League, e tentará repetir o empate por 2-2 que conquistou no Emirates na temporada passada.

continua após a publicidade

Futebol Internacional: Eberechi Eze, camisa 10 do Arsenal, reencontra o Crystal Palace, seu ex-clube (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Duelo no topo da tabela - Napoli x Inter de Milão

Este clássico italiano opõe duas equipes em momentos completamente distintos. O Napoli, de Antonio Conte, vive uma crise após uma goleada humilhante por 6-2 na Champions League e duas derrotas nos últimos três jogos do Campeonato Italiano. A grande esperança dos atuais campeões é seu retrospecto em casa, onde estão invictos há 15 partidas.

Do outro lado, a Inter de Milão, comandada pelo técnico novato Cristian Chivu, chega em forma espetacular, com sete vitórias consecutivas, o ataque mais potente da Itália (18 gols) e uma defesa que ainda não foi vazada nesta edição da Champions League.

Futebol Internacional: Napoli e Inter de Milão se enfrentam no Campeonato Italiano (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

United em busca de consistência - Manchester United x Brighton

O Manchester United recebe o Brighton em seu melhor momento na temporada, vindo de duas vitórias consecutivas pela primeira vez sob o comando de Rúben Amorim, incluindo um triunfo histórico por 2 a 1 sobre o Liverpool em Anfield. Apesar da melhora e da subida para a 9ª posição, os Red Devils enfrentam sua maior "pedra no sapato" recente: o Brighton.

A equipe visitante, que venceu seis dos últimos sete confrontos diretos e triunfou nas últimas três visitas a Old Trafford, tentará explorar a defesa adversária, embora também sofra defensivamente, tendo mantido apenas uma folha limpa nos seus últimos 20 jogos na Premier League.

Futebol Internacional: o Manchester United vai em busca de mais uma vitória na Premier League (Foto: Reprodução)

Clássico holandês - Feyenoord x PSV

O clássico holandês coloca frente a frente o ataque fluido do Feyenoord contra o sistema de alta pressão do PSV. O Feyenoord, de Robin van Persie, confia no artilheiro do campeonato, Ayase Ueda (11 gols), e em seus dinâmicos pontas para criar chances. No entanto, a equipe da casa enfrenta uma grave crise de lesões, com cinco jogadores-chave fora, incluindo Quinten Timber e Gernot Trauner. O PSV, de Peter Bosz, aposta na criatividade de Joey Veerman e na força de seu ataque, mas também tem desfalques ofensivos, como Alassane Pléa, embora possua mais profundidade no elenco para suprir as ausências.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.