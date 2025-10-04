Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana
Confira partidas para ficar de olho neste sábado (4) e domingo (5)
Na rodada que precede a Data Fifa de outubro, o futebol internacional pega fogo com grandes jogos nas principais ligas da Europa. O Lance! separou cinco partidas especiais para o torcedor acompanhar nesse fim de semana antes da paralisação dos grandes campeonatos do Velho Continente.
🔵⚪ Chelsea ⚔️ Liverpool 🔴⚪
Um dos grandes jogos do fim de semana é o duelo entre dois gigantes da Inglaterra e que prometem disputar o título da Premier League. O Liverpool ocupa a liderança com 15 pontos conquistados após seis rodadas, mas o Chelsea busca encostar nos Reds e cortar a diferença com as presenças de Estêvão e João Pedro no ataque.
📅 Data e Hora: sábado (4), às 13h30 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Stamford Bridge (Londres, Inglaterra)
📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN
⚪ Real Madrid ⚔️ Villarreal 🟡
Na Espanha, o Real Madrid busca provar que irá afastar a crise que se instaurou nos últimos dias para bem longe do Santiago Bernabéu. No entanto, Xabi Alonso e seus comandados não terão vida fácil. O Villarreal ocupa a 3ª colocação da La Liga e busca surpreender os merengues e, quem sabe, ultrapassar o gigante espanhol em caso de uma vitória fora de casa. Os mandantes vêm de goleada na Champions League sobre o Kairat, enquanto o Submarino Amarelo entra na partida após um empate épico com a Juventus na Liga dos Campeões.
📅 Data e Hora: sábado (4), às 16h (de Brasília)
🏟️ Estádio: Santiago Bernabéu (Madri, Espanha)
📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN
🔴⚪ Sevilla ⚔️ Barcelona 🔵🔴
Invicto na La Liga, o Barcelona visita o Sevilla, mas com o objetivo de se manter na liderança do Campeonato Espanhol. No entanto, Hansi-Flick não contará com Lamine Yamal e Raphinha, que estão lesionados, o que pode fazer com que o Sevilla se veja com esperanças de arrancar pontos do clube catalão atuando dentro de casa. Além disso, os mandantes almejam os três pontos visando uma classificação para competições europeias na próxima temporada.
📅 Data e Hora: domingo (5), às 11h15 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Estádio Ramón Sánchez Pizjuan (Sevilha, Espanha)
📺 Onde assistir ao jogo: Disney+
⚫⚪ Juventus ⚔️ Milan 🔴⚫
Na Itália, o confronto entre Juventus e Milan promete agitar o fim da rodada de fim de semana do futebol internacional. Enquanto o Milan ocupa a liderança, a Juventus está na 4ª colocação, mas as equipes estão separadas por apenas um ponto de diferença. O duelo também remete a uma memória nostálgica para muitos brasileiros que cresceram acompanhando as duas equipes no início dos anos 2000.
📅 Data e Hora: domingo (5), às 15h45 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Juventus Stadium (Turim, Itália)
📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN
🔴🔵 Lille ⚔️ PSG 🔵🔴
Líder isolado da Ligue 1, o PSG busca afastar o fantasma de 2020/2021, que foi quando o Lille superou o clube mais rico do país e conquistou o título do Campeonato Francês. A equipe de Luis Enrique vem embalada após uma grande vitória fora de casa sobre o Barcelona, enquanto o time de Bruno Génésio também vem de um triunfo gigante contra a Roma, pela Europa League para manter o 100% de aproveitamento na competição.
📅 Data e Hora: domingo (5), às 15h45 (de Brasília)
🏟️ Estádio: Stade Pierre-Mauroy (Lille, França)
📺 Onde assistir ao jogo: Cazé TV
