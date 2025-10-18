Olho no Lance!: 5 jogos do futebol internacional para assistir neste fim de semana
Confira partidas para ficar de olho neste sábado (18) e domingo (19)
- Matéria
- Mais Notícias
O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis no retorno de duelos entre clubes após a Data Fifa. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (18) e domingo (19). Então, já anota na agenda e não perca!
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mesmo com sinal verde, Barcelona não irá retornar ao Camp Nou
Futebol Internacional17/10/2025
- Futebol Feminino
Espanha terá retorno de Hermoso e Mapi León para Women’s Nations League
Futebol Feminino17/10/2025
- Futebol Internacional
Ex-United revela ‘fora’ de Ten Hag que o deixou em choque
Futebol Internacional17/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana
Liverpool x Manchester United
Atual campeão inglês, o Liverpool chega ao clássico em má fase, após perder os três últimos jogos da temporada, sendo a última para o Chelsea, por 2 a 1, com gol nos acréscimos do brasileiro Estêvão. Do outro lado, o Manchester United segue a oscilação da última temporada, com diversos tropeços, mas alguns momentos de brilho, como no triunfo contra Sunderland, por 2 a 0. A partida será realizada no domingo (19), às 12h30 (de Brasília).
Roma x Inter de Milão
Na capital italiana, a Roma busca a liderança do Campeonato Italiano após vencer três partidas seguidas, incluindo o clássico contra a Lazio. Com Gian Piero Gasperini no comando, os Giallorossi contam com o brilho do brasileiro Wesley, que se recuperou da lesão. Do outro lado, a Inter de Milão ainda busca consistência no trabalho do treinador Cristian Chivu, que assumiu o cargo deixado do Simone Inzaghi, mesmo com um trabalho novo, a equipe está na quarta colocação. O duelo será no sábado (18), às 15h45 (de Brasília).
Real Madrid x Getafe
Líder de La Liga, o Real Madrid quer se manter na liderança de La Liga antes do confronto direto contra o Barcelona, na próxima semana. Com os Vini Jr. e Rodrygo em ação, os Merengues vão encarar o Getafe, considerado um dos times mais chatos de se enfrentar na Europa, pelo estilo defensivo e aguerrido do treinador José Bordalás. A partida será no domingo (19), às 16h (de Brasília).
Tottenham x Aston Villa
O Tottenham entra no gramado do New Tottenham Hotspur Football Stadium em busca de se aproximar do líder e maior rival Arsenal. Para seguir no bom momento, com quatro jogos sem perder, os Spurs terão pela frente o Aston Villa, que se recuperou na temporada, com duas vitórias seguidas, após início preocupante com várias rodadas dentro da zona de rebaixamento. O duelo será no domingo (19), às 10h (de Brasília).
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Na Bundesliga, a sétima rodada terá o duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o famoso "Der Klassiker". Os Bávaros ocupam a liderança da competição com 18 pontos, quatro a mais que o maior rival, que vai em busca de cortar a desvantagem e derrubar os 100% de aproveitamento da equipe de Munique neste início de competição. O clássico será no sábado (18), às 13h30 (de Brasília).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias