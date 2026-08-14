Ex-Vasco e Flamengo, Hugo Moura marca em estreia no futebol árabe Volante marcou em sua estreia pelo futebol saudita

O Hugo Moura começou sua primeira experiência internacional efetiva com gol. Nesta sexta-feira (14), o volante foi titular do Al Fayha na estreia do clube no Campeonato Saudita e marcou no duelo contra o NEOM, fora de casa. O time acabou derrotado por 2 a 1.

O brasileiro balançou as redes no segundo tempo, após cobrança de escanteio. Hugo apareceu na primeira trave e cabeceou para diminuir a vantagem dos donos da casa, marcando seu primeiro gol fora do Brasil.

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A partida também encerrou uma espera iniciada em 2021. Naquele ano, quando ainda defendia o Flamengo, o volante foi emprestado ao Lugano, da Suíça, comandado na época por Abel Braga. Hugo, porém, deixou o clube antes de disputar uma partida oficial. Aos 28 anos, o jogador finalmente iniciou uma trajetória internacional em campo.

— Foi um jogo muito importante para a minha carreira. Desde que fui emprestado ao Lugano, sonhava com esse momento, mas Deus achou que ainda não era a hora. Sabia que Ele guardava algo ainda mais especial para mim. Estrear com a camisa do Fayha e ainda marcar um gol é algo que vai ficar guardado para sempre na minha memória. Infelizmente, não conseguimos reverter o resultado, mas a caminhada é longa e vamos trabalhar muito para conquistar grandes coisas nesta temporada — afirmou Hugo.

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Próximos jogos do Al Fayha

O Al Fayha volta a campo na próxima segunda-feira (17), novamente como visitante, para enfrentar o Al Adalah, pela Copa do Rei Saudita. Pelo Campeonato Saudita, o próximo compromisso será diante do Al Hilal, na quinta-feira (20), em casa.

Time do Al Fayha antes de jogo (Foto: Reprodução: Al Fayha/X)

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