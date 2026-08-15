Manchester United x AC Milan: onde assistir ao amistoso internacional As equipes se enfrentam em amistoso internacional na pré-temporada

Manchester United e Milan se enfrentam neste sábado (15), às 11h45 (de Brasília), na Tarczynski Arena, em Varsóvia, na Polônia, em amistoso de pré-temporada. A partida marca o último compromisso das duas equipes antes do início da temporada 2026/27 e terá transmissão ao vivo do UOL Play. ➡️Clique para assistir no UOL Play.

Ficha do jogo MUN MIL Amistoso Internacional Data e Hora sábado, 15 de agosto de 2026, às 11h45 (de Brasília) Local Tarczynski Arena, em Varsóvia, Polônia Árbitro Onde assistir

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam as equipes para o jogo?

O Manchester United chega para o último teste da pré-temporada após conquistar dois troféus no período de preparação. A equipe venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 e depois superou o Leeds United nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

O time comandado por Michael Carrick também goleou o Rosenborg por 5 a 0 e empatou com o PSG em 1 a 1. Agora, encerra a preparação diante do Milan antes da estreia na Premier League, contra o Hull City, no dia 22 de agosto.

O amistoso também marca o reencontro do Manchester United com Rúben Amorim, atual técnico do Milan e ex-comandante dos Red Devils. O português deixou o clube inglês em janeiro de 2026 após pouco mais de um ano no cargo e agora enfrenta seu antigo time pela primeira vez.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Milan ainda busca sua primeira vitória na pré-temporada. A equipe italiana empatou com Celtic e Inter de Milão antes de ser derrotada pelo Chelsea por 3 a 0 no último compromisso.

Rúben Amorim deve manter o esquema com três zagueiros e pode dar uma oportunidade a Gonçalo Ramos entre os titulares. O atacante português entrou no segundo tempo contra o Chelsea. Rafael Leão, Luka Modric e Ruben Loftus-Cheek também aparecem como opções para começar a partida.

continua após a publicidade

Tudo sobre Manchester United x Milan (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 🆚 Milan

Amistoso de pré-temporada 2026/27

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 11h45 (de Brasília)

📍 Local: Tarczynski Arena, em Varsóvia, Polônia

📺 Onde assistir: UOL Play

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Manchester United

Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Shaw; Tielemans e Andrey Santos; Amad, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo.

Técnico: Michael Carrick.

continua após a publicidade

⚫ Milan

Torriani; Terracciano, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto e Estupiñán; Loftus-Cheek e Gonçalo Ramos; Rafael Leão.

Técnico: Rúben Amorim.

As equipes se enfrentam em amistoso internacional na pré-temporada (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.