Manchester United x AC Milan: onde assistir ao amistoso internacional
As equipes se enfrentam em amistoso internacional na pré-temporada
Manchester United e Milan se enfrentam neste sábado (15), às 11h45 (de Brasília), na Tarczynski Arena, em Varsóvia, na Polônia, em amistoso de pré-temporada. A partida marca o último compromisso das duas equipes antes do início da temporada 2026/27 e terá transmissão ao vivo do UOL Play. ➡️Clique para assistir no UOL Play.
Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
O Manchester United chega para o último teste da pré-temporada após conquistar dois troféus no período de preparação. A equipe venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 e depois superou o Leeds United nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.
O time comandado por Michael Carrick também goleou o Rosenborg por 5 a 0 e empatou com o PSG em 1 a 1. Agora, encerra a preparação diante do Milan antes da estreia na Premier League, contra o Hull City, no dia 22 de agosto.
O amistoso também marca o reencontro do Manchester United com Rúben Amorim, atual técnico do Milan e ex-comandante dos Red Devils. O português deixou o clube inglês em janeiro de 2026 após pouco mais de um ano no cargo e agora enfrenta seu antigo time pela primeira vez.
Do outro lado, o Milan ainda busca sua primeira vitória na pré-temporada. A equipe italiana empatou com Celtic e Inter de Milão antes de ser derrotada pelo Chelsea por 3 a 0 no último compromisso.
Rúben Amorim deve manter o esquema com três zagueiros e pode dar uma oportunidade a Gonçalo Ramos entre os titulares. O atacante português entrou no segundo tempo contra o Chelsea. Rafael Leão, Luka Modric e Ruben Loftus-Cheek também aparecem como opções para começar a partida.
Tudo sobre Manchester United x Milan (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Milan
Amistoso de pré-temporada 2026/27
📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 11h45 (de Brasília)
📍 Local: Tarczynski Arena, em Varsóvia, Polônia
📺 Onde assistir: UOL Play
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Manchester United
Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Shaw; Tielemans e Andrey Santos; Amad, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo.
Técnico: Michael Carrick.
⚫ Milan
Torriani; Terracciano, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto e Estupiñán; Loftus-Cheek e Gonçalo Ramos; Rafael Leão.
Técnico: Rúben Amorim.
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