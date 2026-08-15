Fluminense x Palmeiras: veja retrospecto do duelo com um século de história Equipes voltam a se enfrentar neste sábado (15), pelo Brasilierão Série A

Fluminense e Palmeiras fazem neste sábado (15), a partir das 16h30 (de Brasília) no Maracanã, o 106º confronto por competições em um século de disputas — a primeira partida entre as equipes foi disputada em maio de 1926. E o time alviverde, que chega amparado pela liderança do Brasileirão Série A, leva ampla vantagem no retrospecto.

➡️Fluminense enfrenta Palmeiras com a cabeça na Argentina

Considerando todos os duelos, o Fluminense soma 34 vitórias, ante 56 do Palmeiras. Houve ainda 15 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, a vantagem paulista também é grande: a competição registra 65 partidas ao longo da história, com 20 vitórias do Fluminense, 12 empates e 33 triunfos do Palmeiras

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O tricolor carioca tem melhor retrospecto quando são considerados os jogos como mandante, mas mesmo nesse caso a vantagem é pequena: são 25 vitórias em 57 partidas, contra 22 do Palmeiras. Dez duelos terminaram empatados.

A equipe de Abel Ferreira também leva vantagem nos confrontos recentes. Venceu por 2 a 1 no primeiro turno, em jogo disputado na Arena Barueri, e soma três partidas de invencibilidade diante do Fluminense.

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Fluminense tenta superar fase ruim; Palmeiras não vence há três partidas

Para vencer o Palmeiras, e também as estatísticas, o Fluminense precisará superar um momento ruim na temporada. O time não vence há sete partidas, e nessa semana demitiu o técnico argentino Luis Zubeldía. Marcão, pela 10ª vez, assumirá como interino.

O time paulista lidera o Brasileirão Série A e vem de empate sem gols, em casa, com o Internacional na última rodada. Além disso, o Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño no meio de semana, pela Libertadores.

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Palmeiras e Fluminense correm atrás de pontos no Brasileirão em meio à disputa da Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

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