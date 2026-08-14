Antes de estreia oficial, Monaco de Filipe Luís é derrotado Em último teste, Monaco de Filipe Luís é derrotado pelo Coventry City por 2 a 0

No último compromisso de preparação para o início das competições oficiais, o Monaco foi superado pelo Coventry City por 2 a 0 nesta sexta-feira (14). Jogando em solo inglês, a equipe comandada pelo técnico brasileiro Filipe Luís viu os donos da casa, recém-promovidos à Premier League, resolverem a partida ainda na etapa inicial com gols anotados por Ellis Simms e Loum Tchaouna.

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Franck Lampard, treinador do Coventry City, comemora um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Monaco em amistoso na Inglaterra (Foto: Reprodução / X)

Este foi o sexto amistoso do clube do principado sob a liderança do ex-treinador do Flamengo nesta pré-temporada, marcando seu primeiro trabalho no futebol europeu a partir do banco de reservas. O balanço final do período preparatório do treinador encerra-se com um retrospecto de três vitórias, um empate e duas derrotas — com a outra queda ocorrendo diante do Sporting, de Portugal. O ponto alto da pré-temporada do comandante brasileiro foi a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Liverpool, em pleno Estádio de Anfield.

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Encerrada a agenda de amistosos, a comissão técnica de Filipe Luís vira a chave de forma definitiva para os compromissos valendo taça e vaga continental. O desafio inaugural em partidas oficiais acontece já na próxima quinta-feira, na Polônia, contra o Górnik Zabrze, pelo confronto de ida da fase final de playoffs da Liga Conferência. A partida decisiva de volta está agendada para o dia 27, no Estádio Louis II.

Já na esfera nacional, o Monaco fará sua estreia no Campeonato Francês no dia 23 de agosto, atuando fora de casa diante do Le Havre. A equipe busca ter um desempenho superior ao da última edição da Ligue 1, na qual encerrou sua participação na sétima colocação da tabela.

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