Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (15) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições ao longo do dia. Os destaques ficam para os amistosos internacionais de pré-temporada, além dos jogos do Campeonato Brasileiro, Série B e dos principais torneios europeus.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 15 de agosto de 2026):
Amistosos de Clubes
10h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig – Canal Gol Brasil
10h30 – Borussia Monchengladbach x Aston Villa – Xsports
11h – Newcastle x Bayer Leverkusen – ESPN e Disney+
11h – Brentford x Eintracht Frankfurt – ESPN 4 e Disney+
11h – Tottenham x Hoffenheim – SportyNet (YouTube)
11h45 – Manchester United x Milan – SportyNet (TV e YouTube)
12h30 – Borussia Dortmund x Roma – SportyNet (YouTube)
14h30 – Inter de Milão x Real Betis – SportyNet (YouTube)
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
11h – Middlesbrough x Lincoln City – Disney+
13h30 – Sheffield United x Birmingham – ESPN e Disney+
Campeonato Português
11h30 – Alverca x Estrela Amadora – Disney+
14h – Académico de Viseu x Santa Clara – Disney+
16h30 – Rio Ave x Porto – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Holandês
13h45 – Utrecht x AZ – Disney+
15h – Excelsior x PSV – Disney+
Campeonato Espanhol
14h30 – Deportivo Alavés x Getafe – CazéTV
16h30 – Sevilla x Rayo Vallecano – CazéTV
Campeonato Turco
15h – Genclerbirligi x Fenerbahçe – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
15h – Al Ittihad x Al Kholood – Canal GOAT e BandSports
15h – Al Nassr x Al Fateh – Canal GOAT
Campeonato Brasileiro – Série B
16h – Criciúma x Goiás – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
16h – Atlético-GO x Vila Nova – Disney+
16h – Ceará x Cuiabá – Disney+
18h30 – Juventude x Fortaleza – Canal GOAT, Xsports e Disney+
Campeonato Brasileiro
16h30 – Fluminense x Palmeiras – Premiere
18h30 – Athletico-PR x RB Bragantino – Premiere
21h – São Paulo x Coritiba – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Brasileiro Feminino
15h – Fluminense x América-MG – UOL
17h – RB Bragantino x Vitória – UOL
17h30 – Bahia x Corinthians – Sportv
18h – Mixto-MT x Cruzeiro – UOL
19h – Internacional x Ferroviária – N Sports
MLS
20h30 – Atlanta United x New York Red Bulls – Apple TV
20h30 – Montreal x DC United – Apple TV
20h30 – Charlotte x Columbus Crew – Apple TV
20h30 – Orlando City x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Toronto x New England Revolution – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x LA Galaxy – Apple TV
21h30 – Nashville x Inter Miami – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Sporting Kansas City – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Minnesota United – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x San Diego – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x St. Louis City – Apple TV
Campeonato Argentino
21h15 – Platense x Boca Juniors – ESPN e Disney+
Campeonato Mexicano
22h – Monterrey x Juárez – SportyNet (TV e YouTube)
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