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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 06:00
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Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O sábado (15) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições ao longo do dia. Os destaques ficam para os amistosos internacionais de pré-temporada, além dos jogos do Campeonato Brasileiro, Série B e dos principais torneios europeus.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 15 de agosto de 2026):

Amistosos de Clubes

10h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig – Canal Gol Brasil
10h30 – Borussia Monchengladbach x Aston Villa – Xsports
11h – Newcastle x Bayer Leverkusen – ESPN e Disney+
11h – Brentford x Eintracht Frankfurt – ESPN 4 e Disney+
11h – Tottenham x Hoffenheim – SportyNet (YouTube)
11h45 – Manchester United x Milan – SportyNet (TV e YouTube)
12h30 – Borussia Dortmund x Roma – SportyNet (YouTube)
14h30 – Inter de Milão x Real Betis – SportyNet (YouTube)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

11h – Middlesbrough x Lincoln City – Disney+
13h30 – Sheffield United x Birmingham – ESPN e Disney+

Campeonato Português

11h30 – Alverca x Estrela Amadora – Disney+
14h – Académico de Viseu x Santa Clara – Disney+
16h30 – Rio Ave x Porto – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

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Campeonato Holandês

13h45 – Utrecht x AZ – Disney+
15h – Excelsior x PSV – Disney+

Campeonato Espanhol

14h30 – Deportivo Alavés x Getafe – CazéTV
16h30 – Sevilla x Rayo Vallecano – CazéTV

Campeonato Turco

15h – Genclerbirligi x Fenerbahçe – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

15h – Al Ittihad x Al Kholood – Canal GOAT e BandSports
15h – Al Nassr x Al Fateh – Canal GOAT

Campeonato Brasileiro – Série B

16h – Criciúma x Goiás – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
16h – Atlético-GO x Vila Nova – Disney+
16h – Ceará x Cuiabá – Disney+
18h30 – Juventude x Fortaleza – Canal GOAT, Xsports e Disney+

Campeonato Brasileiro

16h30 – Fluminense x Palmeiras – Premiere
18h30 – Athletico-PR x RB Bragantino – Premiere
21h – São Paulo x Coritiba – Sportv e Premiere

Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Brasileiro Feminino

15h – Fluminense x América-MG – UOL
17h – RB Bragantino x Vitória – UOL
17h30 – Bahia x Corinthians – Sportv
18h – Mixto-MT x Cruzeiro – UOL
19h – Internacional x Ferroviária – N Sports

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MLS

20h30 – Atlanta United x New York Red Bulls – Apple TV
20h30 – Montreal x DC United – Apple TV
20h30 – Charlotte x Columbus Crew – Apple TV
20h30 – Orlando City x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Toronto x New England Revolution – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x LA Galaxy – Apple TV
21h30 – Nashville x Inter Miami – Apple TV
22h30 – Colorado Rapids x Sporting Kansas City – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Minnesota United – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x San Diego – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x St. Louis City – Apple TV

Campeonato Argentino

21h15 – Platense x Boca Juniors – ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano

22h – Monterrey x Juárez – SportyNet (TV e YouTube)

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