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Vidente crava resultado de Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 11:35
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Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o vidente Luis Filho previu um confronto equilibrado entre as equipes com vitória alviverde.

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Ao prever o favoritismo da equipe paulista, o tarólogo chamou atenção para a confiança do time de Abel Ferreira, que atualmente é líder do campeonato. Por outro lado, o Fluminense vive período de instabilidade após a demissão recente do técncio Luis Zubeldía.

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Apesar de prever dificuldades da equipe tricolor no confronto, Luis Filho destacou o poder de resiliência da equipe e não dispensou a possibilidade da partida terminar empatada. Para ele, o Fluminense pode conseguir encontrar caminhos para surpreender o Palmeiras ao longo da partida e conseguir um empate.

Fluminense x Palmeiras

O confronto entre as equipes acontece neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. De um lado, o Fluminense busca dar a volta por cima após a demissão do técnico Luís Zubeldía, que caiu após o empate tricolor com o Independiente Rivadavia, na última terça-feira (11), no Maracanã, pela Libertadores.

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Já o Palmeiras, busca somar para manter a liderança isolada do Brasileirão. Até o momento, o Alviverde tem 48 pontos somados, tendo 14 vitórias, seis empates e duas derrotas.

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Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026<br>(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
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