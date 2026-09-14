A arbitragem da Premier League admitiu que houve um erro na análise do gol que garantiu a vitória do Manchester City por 1 a 0 sobre o Manchester United, no último domingo (13), em Old Trafford. A Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), entidade responsável pela arbitragem profissional na Inglaterra, reconheceu que o VAR deveria ter recomendado uma revisão no monitor para avaliar a participação de Enzo Fernández na jogada.

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O lance aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo. Haaland recebeu a bola e marcou para o Manchester City, mas o gol foi inicialmente anulado por impedimento. Após a intervenção do VAR, a equipe de arbitragem constatou que o atacante norueguês estava em posição legal e orientou o árbitro Michael Oliver a validar o tento. Veja abaixo:

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A controvérsia, porém, estava em outro jogador. Enzo Fernández encontrava-se em posição de impedimento durante a jogada e tentou alcançar a bola antes de ela chegar a Haaland. Como o argentino não tocou na bola, o VAR considerou que não havia infração.

O problema é que o toque não é o único critério para determinar uma infração de impedimento. Um jogador em posição irregular também pode ser punido caso interfira na ação de um adversário. Enzo disputou o lance com Lisandro Martínez, do Manchester United, antes de a bola chegar a Haaland.

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Por se tratar de uma avaliação subjetiva, o VAR deveria ter chamado Michael Oliver ao monitor para que o árbitro decidisse se a movimentação de Enzo havia interferido na atuação de Lisandro. Isso não aconteceu, e o gol foi validado.

Arbitragem reconhece erro

Em comunicado divulgado após a partida, a PGMOL reconheceu que a análise do lance não considerou adequadamente a possível interferência de Enzo Fernández.

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A entidade explicou que o VAR acertou ao identificar que Haaland estava em posição legal e que Enzo não havia tocado na bola. No entanto, segundo a avaliação posterior, faltou analisar o impacto da posição do argentino sobre o defensor do Manchester United.

Diante da possibilidade de interferência, a orientação correta seria encaminhar a decisão para o árbitro de campo. A entidade também informou que entrou em contato com o Manchester United para reconhecer o erro e que uma revisão do episódio será realizada.

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A análise divulgada pela imprensa inglesa apontou ainda que o goleiro Lammens reagiu à tentativa de Enzo de alcançar a bola antes da finalização de Haaland. A eventual influência do argentino sobre Lisandro Martínez, contudo, já seria suficiente para justificar a revisão no monitor.

Veja o comunicado na íntegra

Após o incidente ocorrido no 60º minuto da partida de domingo da Premier League entre Manchester United e Manchester City, em Old Trafford, desejamos esclarecer a validação do gol de Erling Haaland.

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A decisão de campo foi de anular o gol por impedimento de Erling Haaland. Isso foi checado pelo VAR e foi diagnosticado que ele estava em posição legal.

No mesmo ataque, foi constatado que Enzo Fernández não tocou na bola, o que o tornaria seu impedimento subjetivo. No entanto, o VAR não considerou o impacto de sua posição e deveria ter recomendado ao árbitro que fosse ao monitor para uma revisão.

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A Associação dos Árbitros Profissionais entrou em contato com o Manchester United na noite deste domingo para reconhecer que houve um erro de julgamento neste caso. Uma revisão do incidente será realizada.

Premier League explicou validação

Antes do reconhecimento do erro, a própria Premier League havia explicado a decisão de validar o gol nas redes sociais.

De acordo com a liga, o sistema semiautomático de impedimento confirmou que Haaland estava em posição regular no momento do passe. Na sequência, a equipe de vídeo analisou a participação de Enzo Fernández e concluiu que o jogador não havia tocado na bola.

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Essa avaliação, entretanto, não levou em consideração de maneira adequada a possibilidade de Enzo ter interferido na ação de Lisandro Martínez. Por isso, a decisão acabou sendo considerada um erro de julgamento pela entidade responsável pela arbitragem.

Gol garante vitória do Manchester City

O gol de Haaland foi o único da partida e garantiu ao Manchester City mais uma vitória na Premier League. A equipe chegou aos 12 pontos e manteve 100% de aproveitamento após quatro rodadas, mesma pontuação do Arsenal, que ocupa a liderança pelos critérios de desempate.

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O resultado teve ainda um peso maior porque o City atuou com um jogador a menos durante boa parte do confronto. Phil Foden foi expulso aos 23 minutos do primeiro tempo, após um lance envolvendo Bruno Fernandes.

O Manchester United, por sua vez, segue com apenas quatro pontos na competição e ocupa a 13ª posição após as quatro primeiras rodadas.

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