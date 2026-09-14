O Real Madrid vive uma espécie de "guerra fria" com a própria torcida no Santiago Bernabéu. Apesar do bom início de temporada, com destaque para o desempenho em casa, o time de José Mourinho voltou a ouvir vaias em diferentes partidas quando apresentou períodos de queda de rendimento. A cobrança das arquibancadas aparece principalmente quando erros e desatenções permitem que os adversários voltem ao jogo.

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O cenário chama atenção porque os resultados até aqui não justificam uma crise. O Real Madrid venceu a maioria dos compromissos no começo da temporada e, em La Liga, marcou pelo menos quatro gols em todas as partidas disputadas em casa. Na Champions League, também derrotou a Inter de Milão, atual campeã italiana, que vinha de uma sequência de 20 jogos sem perder.

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As vaias aparecem nos momentos de oscilação

Mesmo com esses números, a torcida demonstra que ainda não esqueceu os problemas da temporada passada. O descontentamento costuma surgir durante os jogos, sobretudo quando a equipe diminui a intensidade e permite que o adversário encontre espaços.

Foi assim diante da Real Sociedad, quando os visitantes chegaram ao empate momentâneo ainda no primeiro tempo. A reação das arquibancadas foi ainda mais forte contra a Inter, com Vini Jr entre os jogadores que receberam vaias. O brasileiro teve dificuldades para ser incisivo no ataque naquela partida, embora tenha contribuído defensivamente.

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Vini Jr disputa bola com Expósito no duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

O episódio voltou a se repetir contra o Rayo Vallecano. O Real Madrid construiu uma vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo, mas caiu de rendimento depois do intervalo. A equipe sentiu fisicamente a sequência da partida, segundo o próprio Mourinho, e permitiu que o time adversário diminuísse a diferença.

As vaias reapareceram quando o Rayo passou a ameaçar, mas a entrada de Arda Güler ajudou a mudar o cenário. O meio-campista turco recolocou o Real Madrid no controle da partida, e a tensão nas arquibancadas diminuiu à medida que o time voltou a dominar as ações.

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Torcida ainda cobra resposta após temporada sem títulos

A postura dos torcedores também está relacionada ao que aconteceu na última temporada. O Real Madrid passou por outros momentos de cobrança no Santiago Bernabéu, especialmente depois da eliminação para o Albacete na Copa do Rei. O descontentamento voltou a aparecer na reta final, quando a equipe ficou fora da disputa da Champions League e perdeu força na corrida pelo Campeonato Espanhol.

O time terminou a temporada sem conquistar um dos principais títulos, e a insatisfação permaneceu entre parte dos torcedores. Por isso, mesmo com o início positivo da nova campanha, alguns períodos de queda são suficientes para recuperar o ambiente de cobrança.

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Os jogadores e a comissão técnica, por outro lado, não tratam as manifestações como um problema a ser combatido. Mourinho adotou uma postura de compreensão diante dos assobios, enquanto Courtois considerou a pressão uma característica que faz parte da exigência de jogar pelo Real Madrid.

– As vaias da torcida? É esse tipo de pressão que torna o Real Madrid grande. Não conquistamos nenhum título importante há dois anos. Eles têm todo o direito de estarem com raiva – afirmou o goleiro.

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