Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mesmo com bom início, Real Madrid enfrenta vaias no Santiago Bernabéu

Vini Jr tem sido um dos grandes alvos do protesto

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 10:56
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League (Foto: Thomas Coex / AFP)

O Real Madrid vive uma espécie de "guerra fria" com a própria torcida no Santiago Bernabéu. Apesar do bom início de temporada, com destaque para o desempenho em casa, o time de José Mourinho voltou a ouvir vaias em diferentes partidas quando apresentou períodos de queda de rendimento. A cobrança das arquibancadas aparece principalmente quando erros e desatenções permitem que os adversários voltem ao jogo.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O cenário chama atenção porque os resultados até aqui não justificam uma crise. O Real Madrid venceu a maioria dos compromissos no começo da temporada e, em La Liga, marcou pelo menos quatro gols em todas as partidas disputadas em casa. Na Champions League, também derrotou a Inter de Milão, atual campeã italiana, que vinha de uma sequência de 20 jogos sem perder.

continua após a publicidade

As vaias aparecem nos momentos de oscilação

Mesmo com esses números, a torcida demonstra que ainda não esqueceu os problemas da temporada passada. O descontentamento costuma surgir durante os jogos, sobretudo quando a equipe diminui a intensidade e permite que o adversário encontre espaços.

Foi assim diante da Real Sociedad, quando os visitantes chegaram ao empate momentâneo ainda no primeiro tempo. A reação das arquibancadas foi ainda mais forte contra a Inter, com Vini Jr entre os jogadores que receberam vaias. O brasileiro teve dificuldades para ser incisivo no ataque naquela partida, embora tenha contribuído defensivamente.

continua após a publicidade
Vini Jr disputa bola com Expósito no duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
Vini Jr disputa bola com Expósito no duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

O episódio voltou a se repetir contra o Rayo Vallecano. O Real Madrid construiu uma vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo, mas caiu de rendimento depois do intervalo. A equipe sentiu fisicamente a sequência da partida, segundo o próprio Mourinho, e permitiu que o time adversário diminuísse a diferença.

As vaias reapareceram quando o Rayo passou a ameaçar, mas a entrada de Arda Güler ajudou a mudar o cenário. O meio-campista turco recolocou o Real Madrid no controle da partida, e a tensão nas arquibancadas diminuiu à medida que o time voltou a dominar as ações.

continua após a publicidade

Torcida ainda cobra resposta após temporada sem títulos

A postura dos torcedores também está relacionada ao que aconteceu na última temporada. O Real Madrid passou por outros momentos de cobrança no Santiago Bernabéu, especialmente depois da eliminação para o Albacete na Copa do Rei. O descontentamento voltou a aparecer na reta final, quando a equipe ficou fora da disputa da Champions League e perdeu força na corrida pelo Campeonato Espanhol.

O time terminou a temporada sem conquistar um dos principais títulos, e a insatisfação permaneceu entre parte dos torcedores. Por isso, mesmo com o início positivo da nova campanha, alguns períodos de queda são suficientes para recuperar o ambiente de cobrança.

continua após a publicidade

Os jogadores e a comissão técnica, por outro lado, não tratam as manifestações como um problema a ser combatido. Mourinho adotou uma postura de compreensão diante dos assobios, enquanto Courtois considerou a pressão uma característica que faz parte da exigência de jogar pelo Real Madrid.

– As vaias da torcida? É esse tipo de pressão que torna o Real Madrid grande. Não conquistamos nenhum título importante há dois anos. Eles têm todo o direito de estarem com raiva – afirmou o goleiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Yamal em entrevista coletiva

Futebol Internacional

Yamal se compara com Messi e CR7 e é sincero sobre Bola de Ouro: 'Eu e Mbappé'

Há 1 minuto
Haaland com cabelo cortado com camisa do Citu

Futebol Internacional

VAR admite erro em gol de Haaland que decidiu clássico entre City e United

Há 46 minutos
Camisa 10 do Santos confirmou que não irá representar mais a Amarelinha em mundiais (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Seleção Brasileira

Ancelotti confirma que Neymar não deve mais jogar pela Seleção Brasileira

Há 1 hora
Vozinha se torna um dos principais nomes do Campeonato Chileno (Foto: Daniel Zuchnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Futebol Internacional

Vozinha falha e sofre primeiro gol pelo Colo-Colo após início invicto no Chile

Há 1 hora
Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (14/09/2026)

Há 2 horas
Erling Haaland comemora gol do Manchester City contra o Manchester United pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Futebol Internacional

Com um a menos, City vence United no dérbi e mantém 100% na Premier League

Há 20 horas
Mais LANCE!
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga

Barcelona alcança 1 bilhão de euros em receita pela primeira vez na história

Yamal comemorando o gol marcado junto com Raphinha (Foto: Jose Jordan / AFP)

Yamal brilha, Barcelona vence e mantém invencibilidade em La Liga

Rafael Navarro comemorando o doblete na MLS pelo St. Louis City (Foto: Reprodução/St.Louis City)

Ex-Palmeiras alcança marca histórica na MLS e brilha com dois gols

Endrick com a camisa do Real Madrid

Endrick vira assunto após vitória do Real Madrid: 'Não deveria'

Último encontro entre Flamengo e Corinthians terminou em empate por 1 a 0 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (13/09/2026)

Bruno Guimarães comemora gol pelo Arsenal diante do Sunderland

Bruno Guimarães marca golaço, e Arsenal mantém 100% no Campeonato Inglês

Bellingham beija Vini Jr após assistência em Real Madird x Rayo Vallecano

Vini Jr dá assistência, e Real Madrid vence mais uma no Espanhol

Martinelli marca em goleada do Al-Hilal

Gabriel Martinelli marca hat-trick pelo Al-Hilal; veja os gols

Morato aplaudindo os torcedores do West Ham após vitória

Titular pela primeira vez, Morato dá assistência em goleada do West Ham

João Pedro comemora gol do Chelsea contra o Hull City pela Premier League. (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Com gol de João Pedro, Chelsea reage e empata com o Hull em casa

Raniel em ação na Tailândia

Ex-Vasco e Cruzeiro, Raniel marca dois em vitória em liga asiática

Memphis Depay com a camisa do Corinthians

Memphis é liberado pela Conmebol para decisão contra Estudiantes

Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina

Endrick retorna ao Real Madrid com cenário difícil para ganhar espaço