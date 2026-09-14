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Yamal se compara com Messi e CR7 e é sincero sobre Bola de Ouro: 'Eu e Mbappé'

Jogador acredita que merece o prêmio devido as suas conquistas na última temporada

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 11:31
Atualizado há 18 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Yamal em entrevista coletiva
Yamal em coletiva antes de França x Espanha na Copa (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

A Bola de Ouro tomou as principais manchetes do futebol europeu nos últimos dias, e o assunto também não escapou das entrevistas dos principais astros do esporte. Desta vez, Lamine Yamal voltou a comentar a premiação em entrevista ao programa espanhol "Universo Valdano". O jogador do Barcelona afirmou que o prêmio está entre ele e Mbappé, mas acredita que merece conquistar o troféu.

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O trecho em que Yamal comenta a premiação serviu como uma prévia da entrevista, que será exibida na sexta-feira (18). Na conversa, o jogador do Barcelona foi sincero sobre o que pensa da disputa. Para o espanhol, todas as suas conquistas do último ano, incluindo a conquista da Copa do Mundo, são grandes argumentos que fortalecem sua candidatura.

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– Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo. Para quem eles vão dar? Honestamente, como o melhor do mundo, acho que talvez haja dois entre nós, eu e Mbappé, mas acho que mereço este ano por tudo o que conquistei. Todos que assistem aos jogos sabem disso – afirmou Lamine Yamal.

Yamal em entrevista coletiva antes de duelo da Champions League
Yamal em entrevista coletiva antes de duelo da Champions League (Foto: Josep Lago / AFP)

Temporada de Yamal é grande argumento para a conquista da Bola de Ouro

A confiança de Yamal em si mesmo é refletida por suas grandes conquistas na última temporada. Com um Barcelona lidando com lesões e jogadores em baixa, o jogador se consolidou como a principal peça ofensiva do time. Sob sua liderança, o clube conquistou a Supercopa da Espanha e o Campeonato Espanhol. Na competição nacional, o astro teve mais destaque, somando 16 gols e 12 assistências em 28 jogos. Para além das conquistas com o clube, Yamal foi o grande astro da Espanha na conquista da Copa do Mundo.

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Aos 19 anos e com tantas conquistas no currículo, o jogador também fez questão de se comparar com outros astros recentes do futebol, como Messi e Cristiano Ronaldo. O astro do Barcelona afirmou que, apesar de a dupla ter grandes histórias no futebol, ele foi o único, entre os três, a conquistar tantas coisas com tão pouca idade. Lamine também citou Pelé, mas deixou claro o recorte recente do esporte.

– Houve grandes estrelas no futebol, como Leo Messi e Cristiano Ronaldo, que eu não tive a oportunidade de ver jogar, mas nunca antes se conquistou tanto tão cedo. Há o caso de Pelé, que ganhou muitas coisas no início da carreira, mas não recentemente. E algumas pessoas pensam que, por eu ter conquistado algo agora, vou relaxar, mas sei que tenho mil coisas a fazer para garantir meu lugar na história do futebol – finalizou o camisa 10 do Barcelona.

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Yamal está entre os principais candidatos para a conquista da Bola de Ouro

Os candidatos do prêmio da Bola de Ouro foram conhecidos na última terça-feira (8), e Yamal é um dos principais candidatos. Junto ao jovem espanhol, astros como Cubarsí, Haaland, Messi, Vini Jr, Mbappé, Dembélé, Olise, Vitinha, Harry Kane, Kvaratskhelia e Declan Rice, que também tiveram grandes temporadas a nível individual e coletivo, aparecem entre os principais nomes. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

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