Copa do Mundo Feminina: definição de sedes do Brasil será na quinta Anfitriã, Seleção Brasileira será a primeira a conhecer sedes dos jogos

A Fifa irá anunciar o calendário completo, a quantidade de jogos em cada uma das oito sedes e os locais das partidas do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2027 na próxima quinta-feira (20), em Zurique. A competição será disputada pela primeira vez no País entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

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O anúncio sobre os dias dos jogos e os locais das partidas será feito durante um evento na sede da Fifa, a partir das 14h locais (9h pelo horário de Brasília). Por ser a anfitriã, a Seleção Brasileira será a primeira a saber exatamente onde irá atuar nas três partidas da primeira fase. As outras 31 seleções terão de aguardar o sorteio da Copa do Mundo Feminina, que deverá acontecer até o fim do ano, no Brasil.

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Além de definir os estádios onde a Seleção Brasileira Feminina irá disputar os jogos da primeira fase, o anúncio da próxima quinta-feira irá definir quantas partidas cada uma das oito sedes irá abrigar. A maior expectativa é sobre o local onde será realizado o jogo de abertura. Maracanã, palco da final, e Mané Garrincha, são os favoritos.

Os jogos do Mundial feminino serão realizados no Mineirão (Belo Horizonte), no Mané Garrincha (Brasília), no Castelão (Fortaleza), no Beira-Rio (Porto Alegre), na Arena Pernambuco (Recife), na Fonte Nova (Salvador) e na Neo Quimíca Arena (São Paulo), além do Maracanã (Rio de Janeiro).

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Copa do Mundo Feminina 2027 irá reunir 32 seleções e será disputada no Brasil (Divulgação/Fifa)

Repescagem da Copa do Mundo Feminina terá sorteio também na quinta

Além de anunciar o calendário completo da Copa do Mundo Feminina, a Fifa também fará o sorteio da fase preliminar da repescagem no evento da próxima quinta-feira. O torneio será disputado por Taipé Chinês (Taiwan), Uzbequistão, África do Sul, Gana, Equador e Papua-Nova Guiné.

A repescagem será disputada em duas etapas: uma preliminar, entre 24 de novembro e 5 de dezembro; e outra final, entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027. Até o momento, 18 seleções já estão garantidas no Mundial.

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