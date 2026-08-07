'Herói' do Barcelona vira rival de Messi e Suárez na MLS
Meia está livre no mercado após passagem pelo futebol italiano
Herói do Barcelona na histórica vitória por 6 a 1 sobre o PSG, Sergi Roberto acertou sua ida para jogar no LA Galaxy, dos Estados Unidos. O meia será rival de Messi e Luis Suárez quando enfrentar o Inter Miami em jogos da Major League Soccer (MLS).
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Formado na base do Barcelona, Sergi Roberto deixou o clube catalão em 2024 e defendeu o Como, da Itália, nas duas últimas temporadas. Na equipe italiana, o meia foi comandado por Cesc Fabregas, ex-companheiro dos tempos em que jogou na Espanha.
Livre no mercado após os dois anos no Como, o LA Galaxy demonstrou interesse e chegou a um acordo verbal com Sergi Roberto para a ida do ex-jogador do Barcelona para a MLS, segundo o jornalista Matteo Moretto. Nas próximas horas, o meia deve viajar para os Estados Unidos para a realização de exames médicos e a assinatura de seu contrato.
Além de reencontrar Messi e Suárez, Sergi Roberto também enfrentará outro ex-companheiro dos tempos de Barcelona, como Jordi Alba. O Inter Miami também conta com Casemiro, que foi seu rival no período em que o brasileiro defendeu o Real Madrid.
Sergi Roberto: o herói do Barcelona em virada épica sobre o PSG
Na Champions League 2016/2017, o Barcelona foi sorteado para enfrentar o PSG nas oitavas de final do torneio. No jogo de ida realizado na França, a equipe mandante derrotou o clube catalão por 4 a 0 e praticamente havia carimbado o passaporte rumo às quartas de final.
Na volta, o Barcelona chegou a fazer 3 a 0 no início do segundo tempo e sonhava com uma virada épica. No entanto, Cavani balançou as redes pelo PSG e dificultou a vida dos culés. Mas dos 42 minutos da etapa final em diante, Neymar marcou duas vezes, e Sergi Roberto balançou as redes aos 50 minutos para decretar a classificação da equipe blaugrana.
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