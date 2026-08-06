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Falcão celebra vitória do Hapoel Tel Aviv e mira vaga na Conference League

Volante brasileiro destaca atuação da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Katowice

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 19:42
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Falcão celebra vitória do Hapoel Tel Aviv e mira vaga na Conference League
Falcão celebra vitória do Hapoel Tel Aviv e mira vaga na Conference League (Foto: Divulgação/Hapoel Tel Aviv)

O volante Falcão comemorou a vitória do Hapoel Tel Aviv por 2 a 0 sobre o Katowice, da Polônia, nesta quinta-feira (6), pelo jogo de ida da terceira fase pré-eliminatória da Conference League. Com o resultado, a equipe israelense poderá até perder por um gol de diferença na partida de volta que garantirá a classificação.

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Brasileiro destaca atuação da equipe

Após a partida, Falcão elogiou o desempenho do Hapoel e ressaltou a importância de construir a vantagem ainda no primeiro confronto. O duelo decisivo será disputado na próxima quarta-feira (12), às 13h (de Brasília).

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— Fizemos um grande jogo e essa é a forma mais segura de se alcançar uma vitória. Construímos o placar rapidamente e tivemos tranquilidade para jogar o restante da partida. No confronto de volta enfrentaremos muitas dificuldades, sabemos disso, mas se atuarmos com inteligência, essa vantagem poderá ser fundamental.

Falcão celebra vitória do Hapoel Tel Aviv e mira vaga na Conference League
Falcão celebra vitória do Hapoel Tel Aviv e mira vaga na Conference League (Foto: Divulgação/Hapoel Tel Aviv)

Conference League é prioridade

A temporada do futebol israelense começa no próximo dia 22, mas o volante destacou que conquistar uma vaga na fase principal da Conference League é um dos principais objetivos do clube.

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— Ser campeão nacional é sempre o primeiro desejo de qualquer clube antes do começo de uma temporada. Conosco não é diferente. Entretanto, ter o privilégio de disputar uma Conference League é algo sensacional. Não esquecemos jamais da nossa competição local, mas queremos muito jogar um torneio interclubes europeu.

Falcão celebra vitória do Hapoel Tel Aviv e mira vaga na Conference League
Falcão celebra vitória do Hapoel Tel Aviv e mira vaga na Conference League (Foto: Divulgação/Hapoel Tel Aviv)

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