André Clóvis projeta estreia do Académico na elite portuguesa Atacante brasileiro destaca confiança após o acesso do time

O Académico de Viseu inicia neste fim de semana um novo capítulo em sua história. Após conquistar o acesso à Primeira Liga na temporada passada, a equipe fará sua estreia na elite do futebol português diante do Benfica, no próximo dia 9 de agosto. Um dos destaques da campanha, o atacante André Clóvis acredita que o clube precisa manter a competitividade demonstrada na segunda divisão para enfrentar o novo desafio.

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Artilheiro da Liga Portugal 2 em 2025/26, o brasileiro foi peça importante na campanha que garantiu o retorno do Académico de Viseu à primeira divisão. Em 34 partidas, marcou 23 gols e deu duas assistências, encerrando a temporada também com os prêmios de MVP, Jogador do Ano e presença no Time da Temporada da competição.

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Agora, o foco está na adaptação à Primeira Liga e no primeiro compromisso da equipe, justamente diante de um dos principais clubes do país.

— A última temporada foi mágica. Consegui ajudar a equipe com meus gols e alcançamos o tão sonhado acesso para a Liga Portugal. Não podemos deixar o ritmo diminuir, temos que chegar com ainda mais vontade e determinação desde o primeiro desafio, contra o Benfica, e espero continuar marcando gols e ajudando a equipe — afirmou o jogador.

Académico de Viseu estreia diante do Benfica

O confronto contra o Benfica marcará a volta do Académico de Viseu à elite portuguesa e servirá como o primeiro teste da equipe na temporada 2026/27. A expectativa é de um desafio de alto nível logo na rodada de abertura.

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Para André Clóvis, a partida também representa a oportunidade de dar sequência ao desempenho que o colocou entre os principais jogadores da segunda divisão portuguesa na última temporada. O atacante chega ao novo campeonato após liderar a artilharia da Liga Portugal e buscará manter o protagonismo em uma competição de maior exigência.

André Clóvis foi o artilheiro da Liga Portugal 2 (Foto: Liga Portugal)

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