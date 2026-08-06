Matheus Davó inicia temporada em alta e celebra grande fase no futebol israelense
Atacante brasileiro soma quatro gols em três partidas pelo Maccabi Netanya
O atacante Matheus Davó vive um grande início de temporada pelo Maccabi Netanya, de Israel. O brasileiro já marcou quatro gols em apenas três partidas disputadas em 2026/27, consolidando-se como um dos principais destaques da equipe nas primeiras semanas da competição.
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Revelado no futebol brasileiro, Davó acumula passagens por clubes como Corinthians, Bahia, América-MG, Guarani, Mirassol e Remo antes de seguir para o futebol israelense. No Maccabi Netanya, o atacante demonstra rápida adaptação e vem sendo decisivo no setor ofensivo.
Bom início de temporada
Com média superior a um gol por jogo, Davó espera manter o desempenho ao longo da temporada e seguir contribuindo para os objetivos da equipe.
— Fico muito feliz por começar a temporada dessa forma. Marcar gols é sempre importante para um atacante, mas o mais gratificante é poder ajudar a equipe a conquistar bons resultados. Espero continuar evoluindo, mantendo esse nível de atuação e retribuindo toda a confiança que o clube depositou em mim.
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