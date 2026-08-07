Manchester City recusa oferta do Barcelona por Rodri
Meia tem contrato com o clube inglês até junho de 2027
O Manchester City recusou uma primeira oferta no valor de 45 milhões de euros (R$ 264 milhões) do Barcelona pela contratação de Rodri, segundo o "The Athletic". O clube catalão está ciente de que os ingleses devem querer algo em torno de 80 milhões de euros (R$ 470 milhões) para vender o Bola de Ouro.
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O Manchester City considera que a proposta feita pelo Barcelona está muito aquém do que se pensa em conseguir para começar as negociações. O clube inglês indica que não há negociações significativas, pois não houve uma oferta considerada séria para que Rodri possa ser vendido em definitivo e defender as cores blaugranas.
Por outro lado, o Barcelona não parece disposto a oferecer muito mais do que 50 milhões de euros (R$ 293 milhões) ao Manchester City por Rodri, segundo o "Marca". O atleta tem apenas mais um ano de contrato, e os espanhóis entendem que não podem gastar uma quantidade significativa de dinheiro, sendo que o atleta estará livre a partir de 2027.
Além disso, o Barcelona não pretende prolongar muito as negociações com o Manchester City por Rodri para focar em outras negociações. O clube não descarta uma investida em Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, em caso de uma saída de Ferran Torres, que é monitorado pelo PSG na janela de transferências.
O Barcelona já possui um acordo com Rodri, que está determinado a não renovar seu contrato com o Manchester City. Com isso, o clube inglês tem a opção de vender o meia por um valor abaixo do que considera razoável pelo meia espanhol ou segurá-lo na próxima temporada com o risco de perdê-lo de graça em 2027.
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