Ex-Fluminense entra na mira de Manchester United e Arsenal, diz jornal Segundo o "The Sun", ambos os clubes teriam enviado observadores para acompanhar brasileiro de 20 anos

O atacante Kauã Elias, revelado pelo Fluminense e atualmente no Shakhtar Donetsk, entrou no radar de Manchester United e Arsenal. Segundo o jornal inglês "The Sun", os dois clubes enviaram observadores para acompanhar o brasileiro de 20 anos, avaliado em 30 milhões de libras (cerca de R$ 218 milhões) na cotação atual. As equipes estudam uma investida ainda nesta janela de transferências.

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De acordo com a publicação, o desempenho do centroavante no futebol ucraniano despertou o interesse dos dois clubes da Premier League. O jogador é monitorado pelas diretorias dos Red Devils e dos Gunners, que acompanham sua evolução antes de uma possível proposta.

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Kauã Elias disputou 36 partidas pelo Shakhtar Donetsk na última temporada, com 11 gols marcados e sete assistências. O clube conquistou o Campeonato Ucraniano e garantiu vaga na fase de liga da Champions League. A equipe acumula 18 participações na competição continental, mas nunca avançou além das quartas de final.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Kauã Elias estreou como profissional em 2024, aos 18 anos. No ano seguinte, foi negociado com o Shakhtar por 17 milhões de euros fixos (cerca de R$ 101 milhões na cotação da época), além de 2 milhões de euros em bônus (aproximadamente R$ 12 milhões). O clube carioca manteve 10% dos direitos econômicos do atacante.

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A negociação representou a segunda maior venda da história do Fluminense em valores fixos. O recorde segue com André, transferido para o Wolverhampton por 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões na época). Kauã Elias tem contrato com o Shakhtar Donetsk até dezembro de 2029.

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Revelado pelo Fluminense e na mira de Manchester United e Arsenal, Kauã Elias comemora o gol marcado na Europa League pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução/X)

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