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Liverpool x Monaco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (9); duelo marca o encontro entre o Liverpool e o Monaco de Filipe Luís, ex-Flamengo

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
07/08/2026 09:27
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Arte de onde assistir de Liverpool e Monaco, amistoso internacional de pré-temporada
Liverpool e Monaco disputam amistoso internacional no Anfield Stadium (Foto: Divulgação/ Lance!)
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Liverpool e Monaco se enfrentam em amistoso no dia 9 de agosto às 10h30 no Anfield.
Liverpool tem duas vitórias e uma derrota em três jogos de pré-temporada.
Mohamed Salah transferiu-se para o Trabzonspor após nove temporadas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Liverpool e Monaco se enfrentam neste domingo (9), às 10h30 (horário de Brasília), em amistoso internacional no Anfield Stadium, em Liverpool, Inglaterra. O confronto faz parte da preparação das equipes para a temporada 2026/27 e terá transmissão da SportyNet, na TV por assinatura e também pelo YouTube.

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O duelo também será especial para os brasileiros. O Monaco é comandado por Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo, que assumiu o clube francês em julho deste ano após uma passagem vitoriosa pelo Rubro-Negro.

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Ficha do jogo

Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
Símbolo do Monaco
MON
Amistoso Internacional
Data e Hora
Domingo 9 de agosto de 2026; 10h30 (de Brasília)
Local
Anfield Stadium, Liverpool, Inglaterra
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam Liverpool e Monaco para o amistoso internacional? 

O Liverpool chega para o compromisso no Anfield depois de três partidas de pré-temporada realizadas nos Estados Unidos. A equipe inglesa tem duas vitórias e uma derrota no período.

O único jogo em que os Reds não sofreram gols foi a vitória por 1 a 0 sobre o Wrexham, no dia 29 de julho. A fragilidade defensiva apareceu novamente na derrota por 4 a 2 para o Leeds United, no último sábado.

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Após o resultado, Dominik Szoboszlai reconheceu que a equipe precisa melhorar a marcação nas jogadas de bola parada. O Liverpool sofreu dois gols a partir de arremessos laterais no revés diante do Leeds.

Além dos ajustes dentro de campo, o clube também vive uma mudança importante no elenco. Mohamed Salah encerrou seu ciclo no Liverpool após nove temporadas e acertou sua transferência para o Trabzonspor.

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O Monaco passou por mudanças significativas no elenco durante a preparação para a nova temporada. Entre os reforços estão o lateral Flávio Nazinho, ex-Cercle Brugge, o meia Mathys Detourbet, emprestado pelo Manchester City, e o atacante Matthis Abline, contratado do Nantes.

Outro nome que chegou em definitivo foi Ansu Fati. O atacante espanhol foi adquirido pelo Monaco após o clube francês exercer a opção de compra junto ao Barcelona.

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Por outro lado, a equipe perdeu jogadores importantes. Caio Henrique deixou o Principado após seis temporadas para defender o Ajax. Maghnes Akliouche foi para o Paris Saint-Germain em uma transferência estimada em cerca de 50 milhões de euros. Na última temporada, Akliouche participou diretamente em 20 gols, com oito marcados e 12 assistências.

Filipe Luis comanda treino do Monaco
Filipe Luis comanda o Monaco no amistoso contra o Liverpool (Foto: Divulgação / AS Monaco)

O amistoso contra o Liverpool também será um teste importante para Filipe Luís, que iniciou uma nova etapa da carreira como treinador na Europa.

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O brasileiro assumiu o Monaco em 6 de julho de 2026, após passagem de destaque pelo Flamengo. No clube carioca, Filipe Luís conquistou a Copa Libertadores de 2025 e o Campeonato Brasileiro de 2025.

Agora, o treinador tem a missão de recolocar o Monaco entre os principais clubes da França. Na última temporada, a equipe terminou na sétima posição da Ligue 1 e ficou fora da Champions League, garantindo vaga na Conference League.

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Ficha Técnica: 

LIVERPOOL X MONACO - Amistoso internacional 
📲Domingo, 9 de agosto de 2026 
📍Estádio: Anfield Stadium, Liverpool, Inglaterra
Horário: 10h30 (horário de Brasília) 
📺Onde assistir: SportyNet (Clique aqui para assistir ao vivo)

Prováveis escalações: 

LIVERPOOL (Técnico: Andoni Iraola)
Mamardashvili; Frimpong, Chambers, Ndukwe, Kerkez; Szoboszlai, Nyoni; Wirtz, Morrison, Ngumoha; Isak.

MONACO (Técnico: Filipe Luís)
Hrádecky; Dier, Nazinho, Vanderson, Sané; Golovin, Camara, Cabral; Abline, Biereth, Detourbet.

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