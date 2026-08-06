Brasileiro marca, Copenhagen vence e fica perto dos playoffs da Conference Zagueiro fez o primeiro gol da vitória por 3 a 0 sobre o Debreceni VSC, na Hungria

O Copenhagen deu um passo importante rumo aos playoffs da Conference League. Nesta quinta-feira (6), a equipe dinamarquesa venceu o Debreceni VSC por 3 a 0, na Hungria, pelo jogo de ida da terceira fase pré-eliminatória da competição. O zagueiro brasileiro Gabriel Pereira abriu o placar e foi um dos destaques da partida.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o confronto, o defensor comemorou o resultado conquistado fora de casa e ressaltou a importância de iniciar o mata-mata com uma boa vantagem.

continua após a publicidade

— Foi uma grande partida de todo o time. Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo desde o início e, mesmo jogando fora de casa, marcamos os gols e conquistamos uma importante vitória na eliminatória. Estou muito feliz por poder ajudar a equipe com um gol, o meu primeiro na temporada, justamente em um momento tão importante para nós, que é a busca por uma vaga na fase de grupos da Conference — disse Gabriel.

Gabriel Pereira vive terceira temporada no Copenhagen

Revelado pelo Volta Redonda, Gabriel Pereira chegou ao futebol europeu após passagens por Vilafranquense e Gil Vicente, em Portugal. Desde 2024, defende o Copenhagen e participou das conquistas do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca em sua primeira temporada no clube.

continua após a publicidade

Time mira classificação em casa

Com a vantagem construída no jogo de ida, o Copenhagen poderá perder por até dois gols de diferença na partida de volta para avançar à próxima fase da competição.

Gabriel Pereira destacou que o resultado foi importante, mas reforçou a necessidade de manter o foco para confirmar a classificação diante da torcida.

continua após a publicidade

— O Copenhagen é uma grande equipe e entra em todas as competições para buscar títulos. Estamos no começo da temporada, mas sabemos da importância de conquistar vitórias para manter a confiança e o bom momento. Nosso primeiro objetivo agora é confirmar a classificação diante do Debreceni. Construímos uma boa vantagem, mas precisamos fazer a nossa parte dentro de casa e vamos contar com o apoio da nossa torcida para garantir essa vaga — completou.

O duelo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (13), em Copenhague. Sem compromisso pelo Campeonato Dinamarquês neste fim de semana, o clube terá uma semana inteira de preparação para tentar confirmar a vaga.

continua após a publicidade

Gabriel Pereira em ação pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman/FCK Media)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.