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Brasileiro marca, Copenhagen vence e fica perto dos playoffs da Conference

Zagueiro fez o primeiro gol da vitória por 3 a 0 sobre o Debreceni VSC, na Hungria

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 18:02
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Gabriel Pereira comemorando seu gol pelo Copenhagen com a mão no peito
Gabriel Pereira em ação pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman/FCK Media)

O Copenhagen deu um passo importante rumo aos playoffs da Conference League. Nesta quinta-feira (6), a equipe dinamarquesa venceu o Debreceni VSC por 3 a 0, na Hungria, pelo jogo de ida da terceira fase pré-eliminatória da competição. O zagueiro brasileiro Gabriel Pereira abriu o placar e foi um dos destaques da partida.

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Após o confronto, o defensor comemorou o resultado conquistado fora de casa e ressaltou a importância de iniciar o mata-mata com uma boa vantagem.

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— Foi uma grande partida de todo o time. Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo desde o início e, mesmo jogando fora de casa, marcamos os gols e conquistamos uma importante vitória na eliminatória. Estou muito feliz por poder ajudar a equipe com um gol, o meu primeiro na temporada, justamente em um momento tão importante para nós, que é a busca por uma vaga na fase de grupos da Conference — disse Gabriel.

Gabriel Pereira vive terceira temporada no Copenhagen

Revelado pelo Volta Redonda, Gabriel Pereira chegou ao futebol europeu após passagens por Vilafranquense e Gil Vicente, em Portugal. Desde 2024, defende o Copenhagen e participou das conquistas do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca em sua primeira temporada no clube.

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Time mira classificação em casa

Com a vantagem construída no jogo de ida, o Copenhagen poderá perder por até dois gols de diferença na partida de volta para avançar à próxima fase da competição.

Gabriel Pereira destacou que o resultado foi importante, mas reforçou a necessidade de manter o foco para confirmar a classificação diante da torcida.

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— O Copenhagen é uma grande equipe e entra em todas as competições para buscar títulos. Estamos no começo da temporada, mas sabemos da importância de conquistar vitórias para manter a confiança e o bom momento. Nosso primeiro objetivo agora é confirmar a classificação diante do Debreceni. Construímos uma boa vantagem, mas precisamos fazer a nossa parte dentro de casa e vamos contar com o apoio da nossa torcida para garantir essa vaga — completou.

O duelo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (13), em Copenhague. Sem compromisso pelo Campeonato Dinamarquês neste fim de semana, o clube terá uma semana inteira de preparação para tentar confirmar a vaga.

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Gabriel Pereira indo em direção ao treinador para comemorar seu gol
Gabriel Pereira em ação pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman/FCK Media)

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