O Corinthians recusou uma proposta do Le Mans, da França, pelo empréstimo do atacante Gui Negão. A oferta previa o pagamento de 200 mil euros, cerca de R$ 1,2 milhão, pelo vínculo até 31 de maio de 2027.

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O valor seria dividido em duas parcelas: 100 mil euros (R$ 590 mil) pagos de forma imediata e outros 100 mil euros condicionados à permanência do Le Mans na Ligue 1. O clube francês também ficaria responsável pelo pagamento integral dos salários do jogador durante o período do empréstimo.

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O acordo ainda estabelecia uma opção de compra fixada em 6,2 milhões de euros, aproximadamente R$ 36,6 milhões. A aquisição passaria a ser obrigatória caso Gui Negão fosse titular em 60% das partidas disputadas pelo Le Mans na temporada.

A informação foi divulgada pela TMC e confirmada pelo Lance!.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Gui Negão pelo Corinthians

Gui Negão renovou contrato com o Corinthians em agosto do ano passado, durante a gestão de Fabinho Soldado como diretor de futebol do clube. O novo vínculo do atacante, revelado pelas categorias de base do Timão, é válido até 30 de junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para negociações com clubes do exterior.

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Recentemente, o Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pela contratação do atacante Gui Negão. A oferta do clube espanhol previa um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo, mas não agradou à diretoria alvinegra.

No início de julho, o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, enviou um representante de scout à Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Corinthians e Internacional, pela Copa do Brasil. O atacante Gui Negão era um dos jogadores observados pelo clube norte-americano durante a partida.

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