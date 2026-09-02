Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians recusa proposta de clube europeu por Gui Negão

Esse é o terceiro clube que procura o Timão de olho no atacante

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
02/09/2026 16:06
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gui Negão durante partida do Corinthians na temporada 2026
Gui Negão durante partida do Corinthians na temporada 2026 (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O Corinthians recusou uma proposta do Le Mans, da França, pelo empréstimo do atacante Gui Negão. A oferta previa o pagamento de 200 mil euros, cerca de R$ 1,2 milhão, pelo vínculo até 31 de maio de 2027.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O valor seria dividido em duas parcelas: 100 mil euros (R$ 590 mil) pagos de forma imediata e outros 100 mil euros condicionados à permanência do Le Mans na Ligue 1. O clube francês também ficaria responsável pelo pagamento integral dos salários do jogador durante o período do empréstimo.

continua após a publicidade

O acordo ainda estabelecia uma opção de compra fixada em 6,2 milhões de euros, aproximadamente R$ 36,6 milhões. A aquisição passaria a ser obrigatória caso Gui Negão fosse titular em 60% das partidas disputadas pelo Le Mans na temporada. 

A informação foi divulgada pela TMC e confirmada pelo Lance!.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Gui Negão pelo Corinthians

Gui Negão renovou contrato com o Corinthians em agosto do ano passado, durante a gestão de Fabinho Soldado como diretor de futebol do clube. O novo vínculo do atacante, revelado pelas categorias de base do Timão, é válido até 30 de junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para negociações com clubes do exterior.

continua após a publicidade

Recentemente, o Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pela contratação do atacante Gui Negão. A oferta do clube espanhol previa um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo, mas não agradou à diretoria alvinegra.

No início de julho, o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, enviou um representante de scout à Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Corinthians e Internacional, pela Copa do Brasil. O atacante Gui Negão era um dos jogadores observados pelo clube norte-americano durante a partida.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Breno Bidon durante partida pelo Corinthians

Corinthians

Clube europeu demonstra interesse em Breno Bidon, do Corinthians

Há 13 minutos
Régis Pitbull durante treino pelo Corinthians

Fora de Campo

Ex-atacante de Corinthians e Vasco vive nas ruas após vício em crack

Há 1 hora
Diogo Silva, empresário de André, ao lado do volante do Corinthians

Corinthians

Empresário de André critica diretoria do Corinthians: 'Não pode iludir'

Há 3 horas
Favela comemora gol pelo Corinthians

Corinthians

Clube europeu anuncia contratação do atacante Favela, do Corinthians

Há 4 horas
Neo Química Arena, casa do Corinthians

Corinthians

MP-SP investiga suposta cobrança indevida da Caixa ao Corinthians

Há 4 horas
Comentarista publicou vídeo de esclarecimento após episódio em entrevista com Stabile (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Corinthians

Presidente do Corinthians comete gafe bizarra em entrevista

Há 6 horas
Mais LANCE!
Vic Albuquerque olha para cima sorrindo

Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Kaio César, Lingard e Carrillo

Corinthians: veja 10 jogadores que podem sair em 2027

Memphis Depay ficou na parte interna do CT do Corinthians

Memphis e mais cinco desfalcam Corinthians em treino

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante atividade no clube

Corinthians fecha primeiro semestre com rombo de R$ 246 milhões

Memphis e Diego Pereira durante trabalho no Corinthians

Memphis Depay: os bastidores de uma preparação física individualizada

Memphis Depay durante a derrota do Corinthians para o Santos

Corinthians: Memphis manda recado após derrota para o Santos

Palmeiras x Corinthians

Palmeiras parabeniza Corinthians pelos 116 anos nas redes sociais

Torcedor do Corinthians na Neo Química Arena

Corinthians 116 anos: por que o clube tem esse nome?

Carlos Tévez alerta Corinthians sobre jogo de ida contra o Rosário Central (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians 116 anos: as contratações mais caras do clube

Arte com imagem de Fagner Wladimir e Cássio

Corinthians 116 anos: os 10 atletas com mais partidas

Torcedor do Corinthians recebe camisa de Neymar

Tironi no Lance!: Corinthians e Gaviões criticam (mas só bem de leve) os valentões que intimidaram criança

Sócrates comemora gol pelo Corinthians

Corinthians 116 anos: os 10 maiores artilheiros do clube

Elenco do Corinthians campeão

Corinthians 116 anos: a história do clube que ganhou o mundo