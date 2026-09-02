Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Um dia após o Dínamo Moscou desistir das transferências de Gonzalo Plata e Matheus Martins, o clube russo emitiu nota justificando o cancelamento dos negócios. Plata e Martins chegaram a Moscou no domingo (30 de agosto) e foram recebidos com pompa pelo clube no aeroporto, mas foram dispensados na terça-feira (1) por, supostamente, não terem sido aprovados nos exames médicos.

➡️Flamengo se movimenta nos bastidores e avalia medidas após exposição de Plata

"No domingo, 30 de agosto, os jogadores Gonzalo Plata e Matheus Martins, com a autorização de seus clubes, Flamengo e Botafogo, chegaram a Moscou para a etapa final das negociações e para realizar outros procedimentos relacionados a uma possível transferência. Ao final, por uma série de motivos, o Dínamo tomou uma decisão pautada pelos interesses de longo prazo do clube: não concretizar as transferências desses jogadores", declarou o Dínamo Moscou.

continua após a publicidade

Ainda segundo a nota oficial do clube russo, "dentro dos acordos estabelecidos entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornam ao Brasil para se reapresentarem às suas respectivas equipes".

Matheus Martins também foi recebiod com festa pelo Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

Tanto Flamengo quanto Botafogo foram pegos de surpresa com o cancelamento das transferências e prometem tomar medidas contra o Dínamo, sob alegação de prejuízo. Internamente, o clube rubro-negro entende que foi exposto ao ter um atleta que vinha atuando normalmente envolvido em uma situação que pode impactar seu valor de mercado. E o Lance! apurou que o Botafogo deve acionar judicialmente o clube russo por utilização indevida da imagem de Matheus Martins, tanto no aeroporto quanto em veículos da imprensa russa.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (2), Martins negou qualquer problema físico. "Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entrei em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias", lembrou o jogador, em nota.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.