Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Clube russo alega que voltou atrás por 'interesses de longo prazo'

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 09:29
Favorite o Lance! no Google
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo
No domingo, Plata foi recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo (Reprodução/ X/@fcdynamo)

Um dia após o Dínamo Moscou desistir das transferências de Gonzalo Plata e Matheus Martins, o clube russo emitiu nota justificando o cancelamento dos negócios. Plata e Martins chegaram a Moscou no domingo (30 de agosto) e foram recebidos com pompa pelo clube no aeroporto, mas foram dispensados na terça-feira (1) por, supostamente, não terem sido aprovados nos exames médicos.

➡️Flamengo se movimenta nos bastidores e avalia medidas após exposição de Plata

"No domingo, 30 de agosto, os jogadores Gonzalo Plata e Matheus Martins, com a autorização de seus clubes, Flamengo e Botafogo, chegaram a Moscou para a etapa final das negociações e para realizar outros procedimentos relacionados a uma possível transferência. Ao final, por uma série de motivos, o Dínamo tomou uma decisão pautada pelos interesses de longo prazo do clube: não concretizar as transferências desses jogadores", declarou o Dínamo Moscou.

continua após a publicidade

Ainda segundo a nota oficial do clube russo, "dentro dos acordos estabelecidos entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornam ao Brasil para se reapresentarem às suas respectivas equipes".

Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou
Matheus Martins também foi recebiod com festa pelo Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

Tanto Flamengo quanto Botafogo foram pegos de surpresa com o cancelamento das transferências e prometem tomar medidas contra o Dínamo, sob alegação de prejuízo. Internamente, o clube rubro-negro entende que foi exposto ao ter um atleta que vinha atuando normalmente envolvido em uma situação que pode impactar seu valor de mercado. E o Lance! apurou que o Botafogo deve acionar judicialmente o clube russo por utilização indevida da imagem de Matheus Martins, tanto no aeroporto quanto em veículos da imprensa russa.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (2), Martins negou qualquer problema físico. "Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entrei em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias", lembrou o jogador, em nota.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona

Palmeiras

Saiba quanto o Palmeiras vai receber por transferência de Gabriel Jesus ao Barcelona

Há 1 hora
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Ajax

Onde Assistir

Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (02/09/2026)

Há 3 horas
Gonzalo Plata está de saída do Flamengo

Flamengo

Flamengo se movimenta nos bastidores e avalia medidas após exposição de Plata

Há 10 horas
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Futebol Internacional

Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Há 13 horas
Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas

Futebol Internacional

Manchester City anuncia Enzo Fernández após negócio de quase R$ 1 bilhão

Há 14 horas
Mais LANCE!
Sancho jogando pelo Aston Villa

Jadon Sancho no Palmeiras? Boato enlouquece torcedores: 'Preocupante'

Rodrygo correndo

Rodrygo dá passo importante na recuperação de lesão no joelho

Grealish em uma foto ao lado de uma foto do Gazza

Grealish e Gazza: entenda a ligação entre os camisas 18 do Everton

O meio-campista senegalês do Monaco, nº 08 Lamine Camara (E), e o atacante camaronês do Olympique de Marseille, nº 29, disputam a bola durante a partida do Campeonato Francês (L1) entre AS Monaco e Olympique de Marseille (OM), no Estádio Louis II, no Principado de Mônaco

Filipe Luís perde astro do Monaco para o Chelsea

Atacante senegalês Ndiaye é anunciado como novo jogador do Manchester City no encerramento da janela

Manchester City supera o Tottenham e anuncia o atacante Ndiaye

Robert Sánchez, do Chelsea, com o prêmio de melhor goleiro do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Como acerta a contratação de campeão do Mundo pelo Chelsea

Deivid e Ângelo

Ex-Chelsea, joia do Santos fecha com clube francês até 2031

Jonathan David comemora classificação do Canadá para as oitavas de final da Copa do Mundo

Atlético de Madrid acerta a contratação do atacante Jonathan David

Morato pelo Nottingham Forest

West Ham anuncia zagueiro ex-São Paulo por empréstimo

Dani Ceballos comemora com Vini Jr em partida do Real Madrid

Real Betis acerta retorno de ex-Real Madrid, diz jornalista

Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Robinho Jr deixa o Santos e assina contrato com clube italiano

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

No Barcelona, Gabriel Jesus volta a desafiar imagem de 'atacante que não faz gols'

NIck Woltemade assina contrato como novo jogador da Juventus

Juventus oficializa duas contratações no último dia da janela