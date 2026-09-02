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Ex-América-MG, Arthur acerta com o Werder Bremen

Jogador está no futebol alemão desde 2023

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 13:17
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Arthur sentado na arquibancada com a camisa do Werder Bremen
Arthur em anúncio do Werder Bremen (Foto: Divulgação)

O Werder Bremen acertou nesta terça-feira (1º) o empréstimo do lateral-direito Arthur, que pertence ao Bayer Leverkusen. Aos 23 anos, o brasileiro assinou contrato válido por uma temporada e chega ao novo clube após disputar 31 partidas na temporada 2025/26, com dois gols e três assistências entre Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League.

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Convocado pela Seleção Brasileira em 2023, Arthur vê a transferência como uma oportunidade para ganhar sequência no futebol alemão e voltar a ser lembrado pela equipe nacional. O lateral destacou a confiança demonstrada pelo Werder desde os primeiros contatos e afirmou estar motivado para o novo desafio.

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— Este é um momento importante da minha carreira. O Werder entendeu isso e me demonstrou confiança desde o primeiro contato. Conheço bem a história do clube, sei que alguns brasileiros já deixaram sua marca aqui. Estou feliz com este desafio e minha expectativa é a melhor possível — afirmou Arthur.

Arthur mira retorno à Seleção Brasileira

A busca por mais minutos em campo também está diretamente ligada a um dos principais objetivos do lateral para a sequência da carreira: voltar à Seleção Brasileira.

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Arthur está no futebol alemão desde 2023 e acredita que o conhecimento adquirido no país poderá facilitar sua adaptação ao novo clube. Agora, ele espera aproveitar a oportunidade para ter uma sequência maior de partidas e recuperar espaço no radar da Seleção.

— Estou na Alemanha desde 2023 e, por isso, tenho uma compreensão bem profunda sobre a cultura e o futebol daqui. A adaptação vai ser rápida. Tenho como um dos meus principais objetivos voltar à Seleção Brasileira e sei que, com uma sequência de jogos, boas atuações e ajudando o Werder dentro de campo, posso voltar a ser lembrado — acrescentou.

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Passagem pelo Bayer Leverkusen

Arthur chegou à Europa em 2023, depois de se destacar pelo América-MG e pela Seleção Brasileira Sub-20. O lateral fez parte da campanha que terminou com o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e, no mesmo ano, recebeu sua primeira convocação para a equipe principal do Brasil, sob o comando de Ramon Menezes.

A transferência para o Bayer Leverkusen aconteceu como a venda mais cara da história do América-MG. Logo em sua primeira temporada no futebol europeu, Arthur fez parte do elenco que conquistou a Bundesliga de forma inédita para o clube, além da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

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Werder aposta na experiência de Arthur na Bundesliga

O Werder Bremen vê a experiência de Arthur no futebol alemão como um fator importante para sua rápida adaptação. O diretor de futebol, Peter Niemeyer, destacou que o lateral pode contribuir imediatamente com a equipe.

— Arthur é um jogador que pode nos ajudar imediatamente. Ele conhece bem a Bundesliga e já demonstrou sua qualidade no mais alto nível, por isso estamos muito felizes por ele ter decidido se juntar a nós — disse Niemeyer.

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O técnico Daniel Thioune também ressaltou as características do brasileiro, especialmente a velocidade e a capacidade técnica, além da possibilidade de utilizá-lo tanto defensivamente quanto na construção das jogadas ofensivas.

— A qualidade dele permitirá uma adaptação rápida à nossa equipe e ele será uma opção imediata para o setor defensivo. É um jogador veloz e tecnicamente forte, características que também podem contribuir para o nosso jogo ofensivo — afirmou o treinador.

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Arthur em campo pelo Bayer Leverkusen
Arthur chegou ao Bayer Leverkusen em 2023 (Foto: Divulgação)

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