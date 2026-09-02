Principais estrelas do futebol europeu na temporada 26/27

A temporada 2026/27 do futebol europeu começa oficialmente com os elencos das principais equipes definidos após o fechamento da janela de transferências nesta terça-feira (1º). O mercado movimentou os gigantes do continente e foi marcado por grandes contratações, mudanças de clube e reforços de peso.

Agora, com as principais negociações encerradas, a expectativa se volta para o desempenho dentro de campo. Entre campeões do mundo, artilheiros históricos, jovens que já são protagonistas e grandes reforços, alguns jogadores chegam ao novo ciclo com ainda mais responsabilidade e moral para assumir o protagonismo nos principais clubes da Europa.

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Rodri, Mbappé, Haaland, Lamine Yamal e Enzo Fernández são cinco dos principais nomes para ficar de olho ao longo da temporada.

Rodri

Campeão do mundo com a Espanha, Rodri inicia uma nova etapa da carreira com a camisa do Barcelona. O volante chega ao clube catalão depois de conquistar o principal título possível com sua seleção e passa a carregar também a expectativa de ser uma das referências do novo projeto blaugrana.

A experiência e a capacidade de controlar o meio-campo fazem de Rodri uma das principais atrações da temporada. Aos 30 anos, o espanhol terá a missão de repetir no Barcelona o protagonismo que apresentou nos últimos anos no futebol europeu e que atingiu seu ponto máximo com o título mundial.

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A chegada ao Barça também coloca Rodri em um elenco repleto de talento e ao lado de jovens que já ganharam espaço no cenário internacional. Entre eles está Lamine Yamal, outro campeão mundial pela Espanha.

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

Mbappé

Kylian Mbappé chega para a temporada 2026/27 depois de uma Copa do Mundo histórica com a França. O atacante terminou o Mundial na quarta colocação, mas deixou a competição com uma marca individual impressionante: 10 gols, desempenho que o colocou como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

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O francês agora retorna ao futebol de clubes carregando ainda mais peso. Depois de se consolidar entre os principais jogadores do planeta, Mbappé terá novamente a missão de liderar o ataque do Real Madrid e buscar os principais títulos da temporada.

Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Haaland

Erling Haaland também chega à temporada 2026/27 depois de uma Copa do Mundo marcante com a Noruega. A seleção norueguesa alcançou as quartas de final e eliminou o Brasil nas oitavas de final, com o próprio centroavante marcando os dois gols da vitória.

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O desempenho reforçou ainda mais o status de Haaland como um dos principais goleadores do futebol mundial. Agora, o norueguês volta suas atenções para o Manchester City, onde terá uma responsabilidade ainda maior no comando do ataque.

A temporada também será especial por outro motivo: será a primeira temporada do City sem Guardiola após 10 anos de uma verdadeira dinastia montada pelo treinador espanhol. O que aumenta as expectativas para saber como toda a equipe vai lidar com essa mudança de realidade.

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Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

Lamine Yamal

Aos 19 anos, Lamine Yamal já chega à nova temporada como uma das maiores estrelas do futebol mundial. O jovem atacante do Barcelona terá pela frente mais um ano defendendo o clube catalão, mas agora com uma conquista que muda completamente seu status: o título da Copa do Mundo.

Yamal foi um dos nomes de destaque da geração espanhola campeã mundial e divide esse feito com Rodri, seu companheiro de seleção e agora também jogador do Barcelona. A expectativa em torno do jovem é enorme. Depois de temporadas de afirmação no Barça, Yamal entra em 2026/27 com ainda mais confiança, responsabilidade e um pouco mais de experiência para ser um dos líderes do setor ofensivo da equipe.

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Lamine Yamal com o taça da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Enzo Fernández

Enzo Fernández será um dos grandes nomes da temporada por dois motivos: o desempenho recente com a Argentina e a transferência histórica para o Manchester City.

O meio-campista chegou à sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva com a Argentina. Desta vez, porém, terminou como vice-campeão diante da Espanha. Apesar do resultado, o argentino deixou o Mundial valorizado e agora encara um dos maiores desafios de sua carreira.

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Enzo trocou o Chelsea pelo Manchester City em uma negociação superior a R$ 800 milhões, tornando-se a maior contratação da janela de transferências e uma das mais caras da história do futebol mundial.

No novo clube, o argentino terá a responsabilidade de justificar o enorme investimento e se adaptar a um time que inicia uma nova era. Sua chegada é uma das principais histórias do mercado e coloca o meio-campista entre os jogadores mais observados da temporada.

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Enzo Fernández comemora gol de empate para a Argentina diante da Inglaterra (Foto: Thomas Coex/AFP)

Menções honrosas

Além desses cinco nomes, outros craques também chegam à temporada 2026/27 cercados de expectativas.

Vini Jr. e Raphinha terão novamente um papel de destaque na rivalidade entre Real Madrid e Barcelona. Os dois brasileiros serão protagonistas de mais capítulos do El Clásico nesta temporada e chegam ao novo ciclo como referências ofensivas de seus respectivos clubes.

Bruno Guimarães também terá um novo desafio. O brasileiro chegou ao Arsenal, atual campeão inglês e vice-campeão da Champions League, e passa a integrar um dos principais projetos do futebol europeu.

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Harry Kane inicia mais uma temporada pelo Bayern de Munique depois de uma temporada histórica, na qual marcou mais de 70 gols. O centroavante também chega embalado pelo desempenho da Inglaterra na Copa do Mundo, com a seleção terminando na terceira colocação.

Outro inglês que chega em alta é Jude Bellingham. O meio-campista do Real Madrid também participou da campanha que levou a Inglaterra ao terceiro lugar no Mundial e inicia a temporada com muita confiança.

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Na França, Ousmane Dembélé e Michael Olise aparecem como nomes importantes após a campanha da seleção na Copa do Mundo. Dembélé terá pela frente mais uma temporada pelo PSG, atual bicampeão da Champions League, enquanto Olise chega para seguir entre os principais criadores do futebol mundial e manter a reputação de um dos grandes garçons da Europa.

Raphinha e Vini Jr. na Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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