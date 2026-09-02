Vencedor do Golden Boy, Renato Sanches é dispensado do PSG
Jogador ganhou prêmio de Golden Boy em 2016
O PSG rescindiu o contrato de Renato Sanches nesta terça-feira (1º), antes do fechamento da janela de transferências. O meio-campista português, que tinha vínculo com o clube francês até 2027, chegou a um acordo para deixar a equipe após quatro anos sem conseguir se firmar no elenco.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A saída aconteceu por meio de uma rescisão amigável entre as partes. Renato Sanches não fazia parte dos planos do técnico Luis Enrique, e o PSG preferiu encerrar o vínculo a manter o jogador treinando separadamente do elenco principal.
Contratado em 2022, Renato Sanches teve apenas uma temporada com participação mais frequente pelo PSG. Em seu primeiro ano na capital francesa, o português disputou 27 partidas em todas as competições, mas não conseguiu alcançar a sequência esperada devido às recorrentes lesões.
O meio-campista chegou ao clube após se destacar pelo Lille, onde havia trabalhado com Christophe Galtier. Sob o comando do treinador, o português foi importante na campanha que terminou com o título da Ligue 1 de 2020/21, conquistado pelo Lille sobre o domínio do PSG no futebol francês.
A saída de Galtier, em 2023, e a chegada de Luis Enrique mudaram o cenário para Renato Sanches. Fora dos planos do novo treinador, o jogador passou a ser emprestado para outras equipes europeias.
Português passou por três empréstimos
Depois de perder espaço no PSG, Renato Sanches foi emprestado para Roma, Benfica e Panathinaikos. Apesar de apresentar alguns bons momentos, o jogador não conseguiu conquistar uma posição como titular absoluto em nenhum dos clubes.
Formado nas categorias de base do Benfica, o português retornou a Paris neste verão para treinar separadamente enquanto buscava uma nova equipe. A procura, porém, esbarrou principalmente nas exigências salariais do jogador.
Renato Sanches não aceitou reduzir seus rendimentos, o que dificultou um acordo com outros clubes europeus. O meio-campista chegou a ficar próximo de um retorno ao Lille, mas a negociação não avançou justamente por causa da questão salarial.
Renato Sanches foi eleito Golden Boy
Antes de enfrentar uma sequência de lesões e dificuldades para se firmar nos clubes por onde passou, Renato Sanches viveu um dos momentos mais promissores de sua carreira em 2016. Naquele ano, o português foi eleito o Golden Boy, prêmio concedido ao melhor jogador jovem atuando na Europa.
O reconhecimento veio após uma temporada de destaque pelo Benfica e, principalmente, pelo desempenho com a Seleção Portuguesa na Eurocopa de 2016. Renato Sanches ajudou Portugal na campanha do título continental e, aos 18 anos, tornou-se uma das principais promessas do futebol europeu.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Real Madrid abre os cofres e registra maior gasto em reforços desde 2019Há 1 hora
Futebol Internacional
Gabriel Jesus reforça lista, e LaLiga fecha janela com 13 brasileiros; veja os nomesHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-América-MG, Arthur acerta com o Werder BremenHá 1 hora
Futebol Internacional
Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…Há 1 hora
Corinthians
Clube europeu anuncia contratação do atacante Favela, do CorinthiansHá 1 hora
Futebol Internacional
Jornal elege Bruno Guimarães como 2ª melhor contratação da Premier LeagueHá 1 hora
Mais LANCE!