Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vencedor do Golden Boy, Renato Sanches é dispensado do PSG

Jogador ganhou prêmio de Golden Boy em 2016

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 14:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Renato Sanches em campo pelo PSg
Renato Sanches em ação pelo PSG (Foto: Reprodução/Instagram)

O PSG rescindiu o contrato de Renato Sanches nesta terça-feira (1º), antes do fechamento da janela de transferências. O meio-campista português, que tinha vínculo com o clube francês até 2027, chegou a um acordo para deixar a equipe após quatro anos sem conseguir se firmar no elenco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A saída aconteceu por meio de uma rescisão amigável entre as partes. Renato Sanches não fazia parte dos planos do técnico Luis Enrique, e o PSG preferiu encerrar o vínculo a manter o jogador treinando separadamente do elenco principal.

continua após a publicidade

Contratado em 2022, Renato Sanches teve apenas uma temporada com participação mais frequente pelo PSG. Em seu primeiro ano na capital francesa, o português disputou 27 partidas em todas as competições, mas não conseguiu alcançar a sequência esperada devido às recorrentes lesões.

O meio-campista chegou ao clube após se destacar pelo Lille, onde havia trabalhado com Christophe Galtier. Sob o comando do treinador, o português foi importante na campanha que terminou com o título da Ligue 1 de 2020/21, conquistado pelo Lille sobre o domínio do PSG no futebol francês.

continua após a publicidade

A saída de Galtier, em 2023, e a chegada de Luis Enrique mudaram o cenário para Renato Sanches. Fora dos planos do novo treinador, o jogador passou a ser emprestado para outras equipes europeias.

Português passou por três empréstimos

Depois de perder espaço no PSG, Renato Sanches foi emprestado para Roma, Benfica e Panathinaikos. Apesar de apresentar alguns bons momentos, o jogador não conseguiu conquistar uma posição como titular absoluto em nenhum dos clubes.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do Benfica, o português retornou a Paris neste verão para treinar separadamente enquanto buscava uma nova equipe. A procura, porém, esbarrou principalmente nas exigências salariais do jogador.

Renato Sanches não aceitou reduzir seus rendimentos, o que dificultou um acordo com outros clubes europeus. O meio-campista chegou a ficar próximo de um retorno ao Lille, mas a negociação não avançou justamente por causa da questão salarial.

continua após a publicidade

Renato Sanches foi eleito Golden Boy

Antes de enfrentar uma sequência de lesões e dificuldades para se firmar nos clubes por onde passou, Renato Sanches viveu um dos momentos mais promissores de sua carreira em 2016. Naquele ano, o português foi eleito o Golden Boy, prêmio concedido ao melhor jogador jovem atuando na Europa.

O reconhecimento veio após uma temporada de destaque pelo Benfica e, principalmente, pelo desempenho com a Seleção Portuguesa na Eurocopa de 2016. Renato Sanches ajudou Portugal na campanha do título continental e, aos 18 anos, tornou-se uma das principais promessas do futebol europeu.

continua após a publicidade
Renato Sanches PSG
Renato Sanches chegou ao PSG em 2022 (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cucurella faz sinal de positivo após realização de exames médicos no Real Madrid

Futebol Internacional

Real Madrid abre os cofres e registra maior gasto em reforços desde 2019

Há 1 hora
Com escudo do Barcelona atrás, Gabriel Jesus sorri de terno

Futebol Internacional

Gabriel Jesus reforça lista, e LaLiga fecha janela com 13 brasileiros; veja os nomes

Há 1 hora
Arthur sentado na arquibancada com a camisa do Werder Bremen

Futebol Internacional

Ex-América-MG, Arthur acerta com o Werder Bremen

Há 1 hora
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Futebol Internacional

Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…

Há 1 hora
Favela comemora gol pelo Corinthians

Corinthians

Clube europeu anuncia contratação do atacante Favela, do Corinthians

Há 1 hora
Bruno Guimarães posa com camisa do Arsenal

Futebol Internacional

Jornal elege Bruno Guimarães como 2ª melhor contratação da Premier League

Há 1 hora
Mais LANCE!
Time do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Astro do Real Madrid é condenado após ser flagrado dirigindo embriagado

Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona

Janela fecha com transferências milionárias e reviravoltas de última hora; veja

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo

Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona

Saiba quanto o Palmeiras vai receber por transferência de Gabriel Jesus ao Barcelona

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Ajax

Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações

Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (02/09/2026)

Gonzalo Plata está de saída do Flamengo

Flamengo se movimenta nos bastidores e avalia medidas após exposição de Plata

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai

Após melar negócios com Flamengo e Botafogo, Dínamo acerta com chileno

Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas

Manchester City anuncia Enzo Fernández após negócio de quase R$ 1 bilhão

Sancho jogando pelo Aston Villa

Jadon Sancho no Palmeiras? Boato enlouquece torcedores: 'Preocupante'

Rodrygo correndo

Rodrygo dá passo importante na recuperação de lesão no joelho

Grealish em uma foto ao lado de uma foto do Gazza

Grealish e Gazza: entenda a ligação entre os camisas 18 do Everton

O meio-campista senegalês do Monaco, nº 08 Lamine Camara (E), e o atacante camaronês do Olympique de Marseille, nº 29, disputam a bola durante a partida do Campeonato Francês (L1) entre AS Monaco e Olympique de Marseille (OM), no Estádio Louis II, no Principado de Mônaco

Acordo por Lamine Camara desmorona após dia caótico do Monaco de Filipe Luís