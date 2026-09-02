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Saiba quanto o Palmeiras vai receber por transferência de Gabriel Jesus ao Barcelona

Verdão tem dinheiro a receber via mecanismo de solidariedade da Fifa, já que atacante é Cria da Academia

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/09/2026 08:13
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Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona
Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona (Foto: Lluis GENE / AFP)

O atacante Gabriel Jesus foi anunciado como novo reforço do Barcelona até junho de 2029 após concluir sua saída do Arsenal nesta janela de transferências. Com a negociação, o Palmeiras calcula ter direito a um percentual entre 2% a 2,5% da operação via mecanismo de solidariedade da Fifa.

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Isso acontece porque Gabriel Jesus, hoje com 29 anos, foi formado nas categoria de base do Palmeiras, passando pelo Sub-17 e Sub-19 antes de estrear como profissional. Apesar disso, o clube paulista ainda não foi informado pelo time inglês o valor exato da negociação, mas sabe-se que gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60,1 milhões, na cotação atual), o que resultaria em cerca de R$ 1,5 milhão ao Alviverde.

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Gabriel Jesus Palmeiras
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Gabriel Jesus no Barcelona

No Barcelona, Gabriel Jesus chega para preencher uma lacuna deixada após as saídas de Lewandowski e Ferran Torres. No entanto, o brasileiro chega como uma opção para Hansi-Flick, uma vez que Raphinha vem atuando como um camisa nove e tendo excelentes exibições no início da temporada.

Ainda assim, Gabriel Jesus vive a expectativa de ter uma minutagem maior no Barcelona do que tinha no Arsenal. O atleta não estava nos planos de Mikel Arteta, que priorizou as permanências de Kai Havertz e Gyokeres.

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➡️ Gabriel Jesus é anunciado como novo reforço do Barcelona

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