Bruno Guimarães, do Arsenal, foi eleito pelo "The Athletic" como a segunda melhor contratação da janela de transferências da Premier League. O brasileiro deixou o Newcastle após uma negociação de 75 milhões de libras, cerca de 550 milhões de reais, e ficou atrás apenas do goleiro argentino Dibu Martínez, novo reforço do Chelsea.

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O ranking analisou todas as contratações realizadas pelos 20 clubes da Premier League durante a janela de verão e não considerou apenas a qualidade individual dos jogadores. O levantamento também levou em conta o custo-benefício das negociações, a importância do reforço para o novo clube e a necessidade de preencher determinadas carências dos elencos.

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Bruno Guimarães aparece como o brasileiro mais bem colocado da lista. Outro nome do país, João Gomes, ex-Flamengo, ficou logo fora do top 10, na 11ª posição, após trocar o Wolverhampton pelo Aston Villa.

Bruno Guimarães chega para melhorar o campeão inglês

Na avaliação do The Athletic, o valor pago pelo Arsenal é elevado para um jogador de 28 anos, mas a publicação considera que Bruno Guimarães chega a Londres como um meio-campista consolidado e com rendimento já comprovado na Premier League.

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O jornal também destacou a situação do Arsenal no momento da contratação. Campeão inglês, o clube já contava com opções de alto nível no meio-campo e, por isso, não precisará depender imediatamente do brasileiro para solucionar uma deficiência específica do elenco.

Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal. (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Mesmo assim, a análise aponta que Bruno Guimarães pode elevar ainda mais o nível da equipe. Para o The Athletic, o volante oferece características diferentes das que o Arsenal já possuía, principalmente pela capacidade de tornar a construção ofensiva mais incisiva.

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A publicação classificou a chegada do brasileiro como uma contratação de luxo e a avaliação é que o Arsenal poderá integrá-lo gradualmente. Porém, o jogador tem qualidade suficiente para melhorar uma equipe que já chega à temporada como atual campeã da Inglaterra.

Com contrato de quatro temporadas, o meio-campista passa a integrar um elenco que busca manter a hegemonia recente no futebol inglês e seguir competitivo nas principais competições europeias.

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João Gomes fica logo atrás do top 10

João Gomes também recebeu destaque na lista elaborada pelo The Athletic. O meio-campista de 25 anos, revelado pelo Flamengo, ficou na 11ª posição após deixar o Wolverhampton para assinar com o Aston Villa por 35 milhões de libras, aproximadamente 257 milhões de reais.

O ranking considerou o brasileiro uma contratação de bom custo-benefício, especialmente pela idade e pelo desempenho apresentado desde sua chegada ao futebol inglês.

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Segundo a publicação, João Gomes se tornou um dos jogadores mais eficientes da Premier League na recuperação da posse. Desde sua estreia pelo Wolves, em 2023, o brasileiro acumulou 380 desarmes vencidos, maior número entre os atletas das cinco principais ligas da Europa no período.

A versatilidade do meio-campista também foi levada em consideração. O The Athletic destacou a capacidade de João Gomes de atuar em diferentes funções no setor e avaliou que o Aston Villa contratou um jogador que ainda tem margem para evoluir.

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A estreia pelo novo clube, porém, não foi positiva. João Gomes cometeu um erro que terminou em gol adversário e acabou expulso na partida contra o Brighton. O episódio, no entanto, não alterou a avaliação do jornal sobre o potencial da contratação.

Veja o top 10 do ranking do The Athletic

O primeiro lugar ficou com Emiliano Martínez, contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 7,5 milhões de libras. O baixo valor da operação e a possibilidade de o argentino assumir imediatamente a titularidade pesaram na avaliação.

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Além de Bruno Guimarães, outros negócios de alto valor aparecem entre as primeiras posições. O Manchester City, por exemplo, colocou Elliot Anderson na quarta posição e Enzo Fernández na nona.

Confira o ranking das melhores contratações da janela da Premier League, segundo o The Athletic:

1 . Emiliano Martínez – Aston Villa para o Chelsea 2 . Bruno Guimarães – Newcastle para o Arsenal 3 . Mamadou Sangaré – Lens para o Brentford 4 . Elliot Anderson – Nottingham Forest para o Manchester City 5 . Bradley Barcola – PSG para o Liverpool 6 . Johan Manzambi – Freiburg para o Aston Villa 7 . António Silva – Benfica para o Bournemouth 8 . Gonzalo García – Real Madrid para o Fulham 9 . Enzo Fernández – Chelsea para o Manchester City 10 . Maxence Lacroix – Crystal Palace para o Chelsea

Fundado como um veículo especializado em jornalismo esportivo e atualmente integrado ao grupo do "The New York Times", o The Athletic é uma das principais publicações esportivas do Reino Unido e tem ampla cobertura do futebol inglês.

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