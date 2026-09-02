Jornal elege Bruno Guimarães como 2ª melhor contratação da Premier League
João Gomes, ex-Flamengo, ficou em 11º colocado
Bruno Guimarães, do Arsenal, foi eleito pelo "The Athletic" como a segunda melhor contratação da janela de transferências da Premier League. O brasileiro deixou o Newcastle após uma negociação de 75 milhões de libras, cerca de 550 milhões de reais, e ficou atrás apenas do goleiro argentino Dibu Martínez, novo reforço do Chelsea.
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O ranking analisou todas as contratações realizadas pelos 20 clubes da Premier League durante a janela de verão e não considerou apenas a qualidade individual dos jogadores. O levantamento também levou em conta o custo-benefício das negociações, a importância do reforço para o novo clube e a necessidade de preencher determinadas carências dos elencos.
Bruno Guimarães aparece como o brasileiro mais bem colocado da lista. Outro nome do país, João Gomes, ex-Flamengo, ficou logo fora do top 10, na 11ª posição, após trocar o Wolverhampton pelo Aston Villa.
Bruno Guimarães chega para melhorar o campeão inglês
Na avaliação do The Athletic, o valor pago pelo Arsenal é elevado para um jogador de 28 anos, mas a publicação considera que Bruno Guimarães chega a Londres como um meio-campista consolidado e com rendimento já comprovado na Premier League.
O jornal também destacou a situação do Arsenal no momento da contratação. Campeão inglês, o clube já contava com opções de alto nível no meio-campo e, por isso, não precisará depender imediatamente do brasileiro para solucionar uma deficiência específica do elenco.
Mesmo assim, a análise aponta que Bruno Guimarães pode elevar ainda mais o nível da equipe. Para o The Athletic, o volante oferece características diferentes das que o Arsenal já possuía, principalmente pela capacidade de tornar a construção ofensiva mais incisiva.
A publicação classificou a chegada do brasileiro como uma contratação de luxo e a avaliação é que o Arsenal poderá integrá-lo gradualmente. Porém, o jogador tem qualidade suficiente para melhorar uma equipe que já chega à temporada como atual campeã da Inglaterra.
Com contrato de quatro temporadas, o meio-campista passa a integrar um elenco que busca manter a hegemonia recente no futebol inglês e seguir competitivo nas principais competições europeias.
João Gomes fica logo atrás do top 10
João Gomes também recebeu destaque na lista elaborada pelo The Athletic. O meio-campista de 25 anos, revelado pelo Flamengo, ficou na 11ª posição após deixar o Wolverhampton para assinar com o Aston Villa por 35 milhões de libras, aproximadamente 257 milhões de reais.
O ranking considerou o brasileiro uma contratação de bom custo-benefício, especialmente pela idade e pelo desempenho apresentado desde sua chegada ao futebol inglês.
Segundo a publicação, João Gomes se tornou um dos jogadores mais eficientes da Premier League na recuperação da posse. Desde sua estreia pelo Wolves, em 2023, o brasileiro acumulou 380 desarmes vencidos, maior número entre os atletas das cinco principais ligas da Europa no período.
A versatilidade do meio-campista também foi levada em consideração. O The Athletic destacou a capacidade de João Gomes de atuar em diferentes funções no setor e avaliou que o Aston Villa contratou um jogador que ainda tem margem para evoluir.
A estreia pelo novo clube, porém, não foi positiva. João Gomes cometeu um erro que terminou em gol adversário e acabou expulso na partida contra o Brighton. O episódio, no entanto, não alterou a avaliação do jornal sobre o potencial da contratação.
Veja o top 10 do ranking do The Athletic
O primeiro lugar ficou com Emiliano Martínez, contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 7,5 milhões de libras. O baixo valor da operação e a possibilidade de o argentino assumir imediatamente a titularidade pesaram na avaliação.
Além de Bruno Guimarães, outros negócios de alto valor aparecem entre as primeiras posições. O Manchester City, por exemplo, colocou Elliot Anderson na quarta posição e Enzo Fernández na nona.
Confira o ranking das melhores contratações da janela da Premier League, segundo o The Athletic:
- Emiliano Martínez – Aston Villa para o Chelsea
- Bruno Guimarães – Newcastle para o Arsenal
- Mamadou Sangaré – Lens para o Brentford
- Elliot Anderson – Nottingham Forest para o Manchester City
- Bradley Barcola – PSG para o Liverpool
- Johan Manzambi – Freiburg para o Aston Villa
- António Silva – Benfica para o Bournemouth
- Gonzalo García – Real Madrid para o Fulham
- Enzo Fernández – Chelsea para o Manchester City
- Maxence Lacroix – Crystal Palace para o Chelsea
Fundado como um veículo especializado em jornalismo esportivo e atualmente integrado ao grupo do "The New York Times", o The Athletic é uma das principais publicações esportivas do Reino Unido e tem ampla cobertura do futebol inglês.
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