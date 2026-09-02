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Vasco avança por Alan Lescano, mas ainda depende de empréstimo

Operação depende de decisão da Justiça sobre DIP

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 19:00
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Alan Lescano entrando em campo
Alan Lescano entrando em campo pelo Argentino Jrs (Foto: Reprodução/Instagram)

O Vasco tem negociações avançadas para contratar Alan Lescano, meia de 24 anos do Argentinos Juniors. O clube carioca tem a operação bem encaminhada com a equipe argentina, mas o negócio ainda não está fechado e depende da aprovação do empréstimo DIP (debtor-in-possession financing) de R$ 150 milhões, que está travado na Justiça.

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Nas últimas semanas, Argentinos Juniors deu aval para que o Vasco avance nas conversas diretamente com o jogador. Lescano, por sua vez, demonstrou interesse em se transferir para o futebol brasileiro e vestir a camisa cruz-maltina.

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O Lance! também apurou que um dos fatores que animaram o argentino foi o início de trajetória de Santiago Sosa e Facundo Colidio no Vasco. Os dois jogadores, que também eram destaques do futebol argentino, vêm deixando boa impressão desde a chegada ao clube, cenário que teria contribuído para aumentar o interesse de Lescano em se mudar para o Rio de Janeiro.

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Após a vitória do Argentinos Juniors sobre o Aldosivi por 2 a 1 no último domingo (30), que contou com um belo gol de falta de Lescano, o meia foi questionado sobre o interesse do Vasco e comentou sobre o futuro:

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— Obviamente, existem rumores. Ainda não sei o que vai acontecer comigo. Enquanto eu estiver aqui, vou dar o meu melhor. Como te disse, não sei o que vai acontecer.

Lescano fazendo movimento de chute
Lescano em treino no Argentino Jrs (Foto: Reprodução/Instagram)

A contratação de Lescano também representa um desafio financeiro para o Vasco. A operação gira em torno de 8 milhões de euros, aproximadamente R$ 47 milhões, valor considerado alto para o atual cenário financeiro do clube. Por isso, a possibilidade de repetir uma engenharia financeira semelhante à utilizada na contratação de Bruno Duarte é vista como bastante improvável.

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No caso do atacante, os valores envolvidos ficaram na faixa de 1,5 milhão a 2 milhões de euros — aproximadamente R$ 8,85 milhões a R$ 11,8 milhões — e o Vasco conseguiu estruturar a operação com uma entrada correspondente a apenas 20% do valor.

Pedrinho faz apelo por autorização do empréstimo

Neste momento, a liberação do financiamento é o entrave para que a diretoria dê sequência à transferência. Internamente, o clube já teve maior otimismo em relação à autorização do empréstimo, mas o sentimento atual é de incerteza. A expectativa é de que uma resposta, positiva ou negativa, seja dada até sexta-feira (4).

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Antes do embarque do Vasco para Salvador, onde a equipe enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (2), o presidente Pedrinho voltou a fazer um apelo à Justiça para que o pedido de empréstimo DIP seja analisado. O financiamento é considerado fundamental para que o clube consiga cumprir os compromissos previstos no plano de recuperação judicial e, consequentemente, manter o planejamento financeiro.

— Todos os empréstimos estão dentro do plano. Eu não tiro o empréstimo da minha cabeça e, se eu já repeti, estou falando isso novamente. Por quê? Porque os empréstimos fazem parte do plano de recuperação judicial, e muitas pessoas falam: "Não, o Vasco está desorganizado porque está pegando empréstimo toda hora". Não. Ao contrário, nós estamos organizados e isso faz parte da organização financeira — declarou.

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Diretoria Vasco - Pedrinho
Pedrinho foi eleito presidente em 2023 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Lescano pode atuar como camisa 10 ou terceiro homem

Lescano tem características de um clássico camisa 10 e exerce atualmente essa função no Argentinos Juniors. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

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Nesse cenário, Lescano aparece como um jogador capaz de exercer a função de terceiro homem do meio-campo. Uma possível formação teria Santiago Sosa, Thiago Mendes e o argentino no setor.

Fechamento da janela argentina não impede saída de Lescano

A janela de transferências do futebol argentino se encerra nesta quarta-feira (2). A data, porém, não impede uma eventual saída de Lescano para o futebol brasileiro. O fechamento da janela argentina restringe a chegada de novos jogadores aos clubes do país, enquanto transferências de atletas para outras ligas, como a brasileira, seguem permitidas até 11 de setembro.

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O prazo, contudo, é um ponto de atenção para o Argentinos Juniors. Caso Lescano seja negociado, o clube argentino não poderá contratar um substituto após o encerramento de sua janela.

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