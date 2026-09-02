Gabriel Jesus reforça lista, e LaLiga fecha janela com 13 brasileiros; veja os nomes
Brasileiros estão espalhados por seis clubes, com destaque para os quatro representantes do Real Madrid e a ida do ex-Palmeiras ao Barcelona
A temporada 2026/27 da LaLiga começou, e o fechamento da janela de transferências, nesta terça-feira (1º), definiu os brasileiros que estarão em campo na principal competição do futebol espanhol. Ao todo, 13 jogadores do Brasil disputarão o campeonato, mesmo número da última temporada.
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A principal novidade é Gabriel Jesus, que chegou ao Barcelona durante a janela e passa a integrar o grupo de brasileiros na competição. O atacante se junta a Raphinha no elenco catalão.
No Real Madrid, o Brasil segue representado por quatro jogadores: Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão e Endrick. O quarteto terá pela frente mais uma temporada na disputa pelo título espanhol e por outros objetivos do calendário europeu.
Além dos gigantes espanhóis, outros clubes também contam com brasileiros em seus elencos. Antony e Natan defendem o Real Betis, enquanto Luiz Júnior está no Villarreal. Gabriel Moscardo representa o Espanyol, Marcão integra o elenco do Sevilla, Alexandre Alemão está no Rayo Vallecano e Pedro Felipe joga pelo Racing Santander.
Veja os 13 brasileiros da LaLiga 2026/27
|Jogador
|Clube
Vini Jr.
Real Madrid
Rodrygo
Real Madrid
Éder Militão
Real Madrid
Endrick
Real Madrid
Raphinha
Barcelona
Gabriel Jesus
Barcelona
Antony
Real Betis
Natan
Real Betis
Luiz Júnior
Villarreal
Gabriel Moscardo
Espanyol
Marcão
Sevilla
Alexandre Alemão
Rayo Vallecano
Pedro Felipe
Racing
Com os elencos definidos após o fechamento da janela, os 13 brasileiros seguem para mais uma temporada na Espanha. Entre nomes já consolidados, como Vini Jr, Raphinha e Rodrygo, e jogadores em busca de espaço, a expectativa é por mais uma temporada de destaque para o Brasil na LaLiga. Gabriel Jesus, por sua vez, terá um novo desafio pela frente com a camisa do Barcelona.
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