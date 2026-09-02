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Gabriel Jesus reforça lista, e LaLiga fecha janela com 13 brasileiros; veja os nomes

Brasileiros estão espalhados por seis clubes, com destaque para os quatro representantes do Real Madrid e a ida do ex-Palmeiras ao Barcelona

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 13:23
Atualizado há 35 minutos
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Com escudo do Barcelona atrás, Gabriel Jesus sorri de terno
Gabriel Jesus é o novo reforço do Barcelona para a temporada (Foto: Reprodução/Barcelona)

A temporada 2026/27 da LaLiga começou, e o fechamento da janela de transferências, nesta terça-feira (1º), definiu os brasileiros que estarão em campo na principal competição do futebol espanhol. Ao todo, 13 jogadores do Brasil disputarão o campeonato, mesmo número da última temporada.

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A principal novidade é Gabriel Jesus, que chegou ao Barcelona durante a janela e passa a integrar o grupo de brasileiros na competição. O atacante se junta a Raphinha no elenco catalão.

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No Real Madrid, o Brasil segue representado por quatro jogadores: Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão e Endrick. O quarteto terá pela frente mais uma temporada na disputa pelo título espanhol e por outros objetivos do calendário europeu.

Além dos gigantes espanhóis, outros clubes também contam com brasileiros em seus elencos. Antony e Natan defendem o Real Betis, enquanto Luiz Júnior está no Villarreal. Gabriel Moscardo representa o Espanyol, Marcão integra o elenco do Sevilla, Alexandre Alemão está no Rayo Vallecano e Pedro Felipe joga pelo Racing Santander.

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Veja os 13 brasileiros da LaLiga 2026/27

JogadorClube

Vini Jr.

Real Madrid

Rodrygo

Real Madrid

Éder Militão

Real Madrid

Endrick

Real Madrid

Raphinha

Barcelona

Gabriel Jesus

Barcelona

Antony

Real Betis

Natan

Real Betis

Luiz Júnior

Villarreal

Gabriel Moscardo

Espanyol

Marcão

Sevilla

Alexandre Alemão

Rayo Vallecano

Pedro Felipe

Racing

Gráfico com os brasileiros da Laliga
LaLiga terá a presença de 13 brasileiros para a temporada (Foto: Notebook/LM)

Com os elencos definidos após o fechamento da janela, os 13 brasileiros seguem para mais uma temporada na Espanha. Entre nomes já consolidados, como Vini Jr, Raphinha e Rodrygo, e jogadores em busca de espaço, a expectativa é por mais uma temporada de destaque para o Brasil na LaLiga. Gabriel Jesus, por sua vez, terá um novo desafio pela frente com a camisa do Barcelona.

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