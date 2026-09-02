O Real Madrid está mais forte nesta temporada, na avaliação de Robert Lewandowski. Ex-atacante do Barcelona, o polonês concedeu entrevista ao Diario AS e elogiou o rival do clube catalão, destacando as contratações realizadas na janela de transferências e a chegada de José Mourinho ao comando da equipe.

— O Real Madrid está agora mais forte com as novas contratações e com o José Mourinho — afirmou Lewandowski.

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Segundo o atacante do Chicago Fire, o momento do Real Madrid pode ser impulsionado pela necessidade de recuperar o protagonismo após duas temporadas sem conquistar títulos. Para o polonês, a mudança de mentalidade pode ser determinante para o desempenho da equipe ao longo da temporada.

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— A minha sensação é que, depois de dois anos sem ganhar nada, a mentalidade deles é importante e eles podem ser muito fortes nesta temporada, mas eu continuo a torcer pelo Barcelona — acrescentou.

Lewandowski mantém atenção ao Barcelona

Mesmo longe da Espanha desde sua saída do Barcelona, Lewandowski afirmou que continua acompanhando o antigo clube. O jogador admitiu que assistiu apenas a parte dos dois primeiros jogos da equipe no campeonato, mas destacou a qualidade do elenco e pediu tempo para que o novo trabalho evolua.

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— Não vi muito dos dois jogos, mas sei da situação atual do clube. Eles precisam de um pouco de tempo, e espero que o Barcelona continue jogando bem. Eles têm jogadores muito bons — comentou.

O atacante também comentou sobre o impacto de sua saída no setor ofensivo do Barcelona. Com a mudança no elenco, o clube passou a buscar alternativas para reforçar o ataque, com Julián Álvarez entre os nomes considerados para a posição de camisa 9.

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Lewandowski também citou Gabriel Jesus ao falar sobre as movimentações do Barcelona no mercado e demonstrou confiança na capacidade do clube de encontrar soluções para o setor ofensivo.

Atacante vê Barcelona entre os favoritos na Champions

Apesar das mudanças no elenco, Lewandowski acredita que o Barcelona pode fazer uma campanha diferente na nova temporada. O atacante destacou a evolução dos jovens jogadores, que ganharam experiência nos últimos anos, e ressaltou a presença de atletas que já conquistaram a Copa do Mundo.

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— Esta fase da equipe poderá ser diferente da temporada passada, porque eles têm muitos jogadores de qualidade e novas contratações — analisou.

Para Lewandowski, a Champions League continua sendo um dos grandes objetivos do Barcelona. O polonês considera o clube catalão um dos favoritos ao título europeu, embora tenha ressaltado a importância de manter um alto nível de desempenho durante toda a temporada.

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— O Barça é um dos favoritos, junto com outras duas ou três equipes. Na Europa, não importa como você joga no início da temporada, mas sim manter esse nível durante o resto do ano — declarou.

Lewandowski explica adaptação ao Chicago Fire

A entrevista também marcou a análise de Lewandowski sobre seu novo momento profissional. Depois de quatro anos na Espanha, o atacante deixou o Barcelona e se transferiu para o Chicago Fire, iniciando uma nova etapa na MLS.

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O jogador contou que a presença de uma comunidade polonesa nos Estados Unidos tem ajudado na adaptação à nova realidade. Ainda assim, reconheceu que a mudança da Europa para os Estados Unidos representa um desafio diferente do que viveu ao trocar a Alemanha pela Espanha.

— Mudar da Europa para os Estados Unidos é um grande passo, diferente daquele que dei da Alemanha para a Espanha. É mais difícil no começo, mas minha família e eu estamos muito felizes com a cidade, o time, meus companheiros — afirmou.

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Lewandowski também destacou a necessidade de ganhar tempo para treinar e recuperar a melhor condição física. Segundo o atacante, o calendário apertado e a falta de uma pré-temporada completa dificultaram o início de sua passagem pelo futebol norte-americano.

Lewandowski no Chicago Fire (Foto: Divulgação)

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