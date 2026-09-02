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Astro do Real Madrid é condenado após ser flagrado dirigindo embriagado

Asencio também enfrenta problemas na justiça por compartilhamento de conteúdo sexual de menores

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 11:39
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Time do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Jogadores do Real Madrid em treinamento, em Valdebebas (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, foi condenado na Espanha por dirigir sob efeito de álcool e ficará oito meses sem poder conduzir veículos no país. O jogador também recebeu uma multa de 14,4 mil euros, cerca de 87 mil reais na cotação atual, após ser flagrado em uma blitz em agosto.

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O caso aconteceu no dia 16, quando Asencio foi parado por agentes em San Bartolomé de Tirajana, no sudoeste da Espanha. Segundo o "Marca" e o "Diario AS", o defensor dirigia um Porsche Macan GTS quando foi submetido a dois testes do bafômetro.

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O primeiro apontou 0,90 mg/l de álcool no ar expirado, enquanto o segundo registrou 0,88 mg/l. O limite geral permitido na Espanha é de 0,25 mg/l, o que colocou o resultado do jogador em um nível próximo de quatro vezes acima do máximo estabelecido.

Asencio reconheceu os fatos durante um julgamento rápido realizado três dias depois, em 19 de agosto. Pela legislação espanhola, uma taxa superior a 0,60 mg/l pode configurar crime contra a segurança viária. Não houve acidente ou registro de condução perigosa durante a abordagem. Após o procedimento, outra pessoa que acompanhava o jogador assumiu a direção do veículo.

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A pena imposta prevê uma multa calculada sobre quatro meses, com pagamento diário de 120 euros, além da suspensão da carteira de habilitação por oito meses.

Asencio acumula segundo problema na justiça

O episódio envolvendo a direção sob efeito de álcool ocorre em um momento delicado para Asencio fora dos gramados. O defensor do Real Madrid já enfrenta outro processo na Justiça espanhola e será julgado a partir desta quinta-feira (3).

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As sessões estão previstas para os dias 3, 4 e 7 de setembro. O processo envolve outros três ex-jogadores das categorias de base do Real Madrid e está relacionado à suposta gravação e divulgação não autorizada de vídeos de conteúdo sexual envolvendo duas jovens, sendo uma delas menor de idade.

O caso teve origem em um episódio ocorrido em junho de 2023, em um clube privado na Espanha. Segundo a acusação, as vítimas foram filmadas sem consentimento durante um ato sexual e as imagens teriam sido compartilhadas posteriormente.

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Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid
Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Asencio não é acusado de ter participado da gravação. A investigação, porém, aponta que o jogador teria solicitado o material e posteriormente compartilhado um dos vídeos com outra pessoa.

A acusação contra o defensor envolve supostos crimes relacionados à divulgação de segredos e à violação da privacidade. O Ministério Público espanhol também incluiu no processo uma acusação relacionada à distribuição de pornografia infantil por conta da presença de uma menor no caso.

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A Promotoria pede dois anos, seis meses e um dia de prisão, além de multa. As vítimas receberam compensação financeira e manifestaram perdão, mas o processo não foi encerrado antes do julgamento e seguirá para análise da Justiça.

O zagueiro do Real Madrid nega envolvimento em qualquer ato relacionado à gravação das imagens. Em manifestação anterior sobre o processo, Asencio afirmou que nunca praticou condutas que violassem a liberdade sexual de mulheres e declarou confiar na Justiça espanhola.

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Asencio, de 23 anos, foi formado nas categorias de base do Real Madrid e ganhou espaço no elenco principal nas últimas temporadas. Mesmo em meio ao processo judicial, o defensor continuou integrado ao grupo profissional e renovou seu contrato com o clube madrilenho até 2031.

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