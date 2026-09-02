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Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…

Desistência do Dínamo em contratar Plata e Matheus Martins é surpreendente

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 13:14
Atualizado há 2 minutos
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Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Gonzalo Plata e Matheus Martins sendo recebidos pelo Dínamo em Moscou (Fotos: Reprodução/Dinamo)

O caso envolvendo a desistência do Dínamo Moscou em contratar Gonzalo Plata e Matheus Martins depois de os jogadores serem recebidos com pompa pelo clube é bastante incomum. Há raros registros públicos de atletas que tenham tido a transferência desfeita para o futebol russo sob alegação de reprovação nos exames médicos.

➡️Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

Um caso notório aconteceu em 2012, quando o Anderlecht, da Bélgica, negociou o atacante argentino Matías Suárez ao CSKA, da Rússia, por 10,8 milhões de euros em valores da época. O jogador foi reprovado em testes físicos por causa de uma lesão no joelho, e o negócio foi desfeito. 

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Há, contudo, algumas diferenças em relação aos casos envolvendo Plata e Matheus Martins com o Dínamo Moscou, e aquele do CSKA.

Em 2012, os exames médicos efetivamente constataram problemas físicos em Matías Suárez, e o clube belga não contestou a decisão dos russos de desfazer o negócio. Agora, tanto o Flamengo, quanto o jogador do Botafogo, sustentam que não há nenhuma questão médica envolvendo os atletas.

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo (Reprodução/ X/@fcdynamo)

A própria alegação é controversa. Na terça-feira (1), quando a desistência nas contratações foi confirmada, as supostas questões físicas foram as justificativas públicas para o rompimento dos acordos. Mas, em comunicado divulgado nesta quarta, o Dínamo declarou apenas que ele se deveu "por uma série de motivos [...] pautada pelos interesses de longo prazo".

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Outra diferença em relação ao CSKA em 2012 é que, à época, a negociação entre os clubes já havia sido concretizada e, posteriormente, desfeita. No caso de Gonzalo Plata e Matheus Martins, contudo, os jogadores haviam sido liberados para viajar à Rússia e realizar os exames médicos. Ainda que o Dínamo Moscou os tenha recebido com pompa, não houve um anúncio oficial sobre as contratações.

Inconformados com a desistência dos russos, Flamengo e Botafogo avaliam medidas judiciais contra o Dínamo Moscou.

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