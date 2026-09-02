Clube russo desistindo de jogador após exames? Já aconteceu, mas com diferenças…
Desistência do Dínamo em contratar Plata e Matheus Martins é surpreendente
O caso envolvendo a desistência do Dínamo Moscou em contratar Gonzalo Plata e Matheus Martins depois de os jogadores serem recebidos com pompa pelo clube é bastante incomum. Há raros registros públicos de atletas que tenham tido a transferência desfeita para o futebol russo sob alegação de reprovação nos exames médicos.
➡️Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins
Um caso notório aconteceu em 2012, quando o Anderlecht, da Bélgica, negociou o atacante argentino Matías Suárez ao CSKA, da Rússia, por 10,8 milhões de euros em valores da época. O jogador foi reprovado em testes físicos por causa de uma lesão no joelho, e o negócio foi desfeito.
Há, contudo, algumas diferenças em relação aos casos envolvendo Plata e Matheus Martins com o Dínamo Moscou, e aquele do CSKA.
Em 2012, os exames médicos efetivamente constataram problemas físicos em Matías Suárez, e o clube belga não contestou a decisão dos russos de desfazer o negócio. Agora, tanto o Flamengo, quanto o jogador do Botafogo, sustentam que não há nenhuma questão médica envolvendo os atletas.
A própria alegação é controversa. Na terça-feira (1), quando a desistência nas contratações foi confirmada, as supostas questões físicas foram as justificativas públicas para o rompimento dos acordos. Mas, em comunicado divulgado nesta quarta, o Dínamo declarou apenas que ele se deveu "por uma série de motivos [...] pautada pelos interesses de longo prazo".
Outra diferença em relação ao CSKA em 2012 é que, à época, a negociação entre os clubes já havia sido concretizada e, posteriormente, desfeita. No caso de Gonzalo Plata e Matheus Martins, contudo, os jogadores haviam sido liberados para viajar à Rússia e realizar os exames médicos. Ainda que o Dínamo Moscou os tenha recebido com pompa, não houve um anúncio oficial sobre as contratações.
Inconformados com a desistência dos russos, Flamengo e Botafogo avaliam medidas judiciais contra o Dínamo Moscou.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Internacional
Real Madrid abre os cofres e registra maior gasto em reforços desde 2019Há 1 hora
Futebol Internacional
Gabriel Jesus reforça lista, e LaLiga fecha janela com 13 brasileiros; veja os nomesHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-América-MG, Arthur acerta com o Werder BremenHá 1 hora
Corinthians
Clube europeu anuncia contratação do atacante Favela, do CorinthiansHá 1 hora
Futebol Internacional
Jornal elege Bruno Guimarães como 2ª melhor contratação da Premier LeagueHá 1 hora
Futebol Internacional
Astro do Real Madrid é condenado após ser flagrado dirigindo embriagadoHá 3 horas
Mais LANCE!