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Invicto contra o Vasco, Marcão defende bom retrospecto em clássicos pelo Fluminense

Treinador perdeu apenas uma das seis partidas contra os principais rivais cariocas

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 13:26
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Marcão assume comando do Fluminense até definição do treinador. (Lucas Merçon/FFC)
Marcão foi efetivado como treinador do Fluminense após a saída de Zubeldía (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Marcão terá no sábado (5) o primeiro clássico desde que voltou ao comando do Fluminense. Diante do Vasco, às 21h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador tentará manter um bom retrospecto contra os rivais do Rio de Janeiro.

Em seis clássicos comandando o Fluminense, Marcão soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 61,1% de aproveitamento. Contra o Vasco, adversário deste final de semana, está invicto: foram dois encontros (ambos pelo Campeonato Brasileiro) que terminaram em empates.

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Em novembro de 2019, Fluminense e Vasco ficaram no 0 a 0 no Maracanã. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 2020, houve novo empate, desta vez por 1 a 1 em São Januário. Agora o treinador busca sua primeira vitória sobre o rival de São Januário.

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O desempenho de Marcão é melhor contra o Botafogo. São duas partidas e duas vitórias, sem gols sofridos. Em 2019, venceu por 1 a 0 no Nilton Santos, e em janeiro de 2021, o Fluminense fez 2 a 0 em São Januário.

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A única derrota aconteceu diante do Flamengo, por 2 a 0, no Brasileirão de 2019. Marcão, porém, "se vingou" dois anos depois: vitória por 3 a 1 no Fla-Flu, com dois gols de John Kennedy e outro de Abel Hernández. O Fluminense também venceu o Flamengo por 2 a 1 em janeiro de 2021, período em que Marcão era o treinador da equipe. Ele, porém, havia testado positivo para COVID-19 e não comandou o Tricolor no clássico.

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John Kennedy se lesionou durante clássico entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil
Último confronto entre Fluminense e Vasco terminou em eliminação tricolor na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Fluminense x Vasco será 1º clássico da nova passagem de Marcão

O duelo com o Vasco será também um novo teste para o bom início de Marcão. Desde que assumiu no lugar de Luis Zubeldía, o treinador permanece invicto, com duas vitórias e dois empates, além da classificação às quartas de final da Libertadores.

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O Vasco foi um dos principais algozes recentes do Fluminense. Antes da mudança no comando, eliminou o Tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil, com empate sem gols na ida e vitória por 3 a 1 no jogo de volta.

Os clássicos de Marcão como técnico do Fluminense:
06/10/2019 — Botafogo 0 x 1 Fluminense
20/10/2019 — Flamengo 2 x 0 Fluminense
02/11/2019 — Fluminense 0 x 0 Vasco
13/12/2020 — Vasco 1 x 1 Fluminense
24/01/2021 — Fluminense 2 x 0 Botafogo
23/10/2021 — Fluminense 3 x 1 Flamengo

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O Fluminense recebe o Vasco no sábado, às 21h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.

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