Flamengo e Palmeiras venceram suas partidas na 27ª rodada e mantiveram a briga pelo título do Brasileirão ponto a ponto. O Rubro-Negro bateu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, e lidera com 57 pontos, seguido de perto pelo Alviverde, que superou o São Paulo por 2 a 0, no Choque-Rei, no sábado (12), e soma 56. De acordo com cálculos da "UFMG", o time carioca detém 66,2% de chance de ser campeão, enquanto os paulistas aparecem com 32,1%.

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A diferença entre os dois principais candidatos ainda é pequena na classificação, e a tabela reserva um confronto direto entre eles nas rodadas finais. O cenário, portanto, segue concentrado nas duas equipes: juntas, Flamengo e Palmeiras somam 98,3% das chances projetadas de título. Athletico-PR, Fluminense, Bahia e Cruzeiro aparecem na sequência, mas com percentuais muito inferiores.

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Flamengo e Palmeiras chegam à reta decisiva

O Flamengo chega à parte final do campeonato na liderança e com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. O resultado contra o Corinthians manteve a equipe no topo, enquanto a vitória alviverde no clássico paulista impediu que a distância aumentasse.

Veja as chances de título após a 27ª rodada:

Flamengo — 66,2%

Palmeiras — 32,1%

Athletico-PR — 0,85%

Fluminense — 0,39%

Bahia — 0,27%

Cruzeiro — 0,12%

Atlético-MG — 0,031%

Bragantino — 0,003%

Coritiba — 0,003%

Santos — 0,002%

O Alviverde liderou o Brasileirão por grande parte da competição, ocupando a primeira colocação durante 14 rodadas, mas perdeu a ponta após uma sequência de resultados que permitiu a aproximação do Rubro-Negro. Agora, com apenas um ponto de diferença entre os dois na tabela, o time de Abel Ferreira aparece com 32,1% de chance de conquistar o campeonato, enquanto o Flamengo tem 66,2%.

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Apesar da liderança, o calendário do Flamengo ainda apresenta confrontos importantes. A equipe terá pela frente Bragantino, Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio, Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba e Chapecoense. Entre esses adversários estão clubes que brigam diretamente por posições na parte superior da tabela, além de equipes envolvidas na luta contra o rebaixamento.

O duelo com o Palmeiras, marcado para a 36ª rodada, é o principal confronto direto restante entre os dois candidatos. Antes disso, porém, os dois terão uma sequência extensa de partidas contra equipes com objetivos diferentes na competição.

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O Palmeiras também terá pela frente uma série de jogos relevantes. O primeiro será contra o Grêmio, na 28ª rodada. Depois, o time enfrenta Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Bragantino, Santos, Remo, Cruzeiro, Flamengo, Chapecoense e Coritiba.

A sequência coloca o Alviverde diante de adversários que estão espalhados por praticamente todas as disputas do campeonato. Bahia e Cruzeiro brigam por vaga na Libertadores, Athletico-PR também está na parte de cima, enquanto Corinthians, Grêmio e Santos têm objetivos distintos na reta final. O confronto com o Flamengo, por sua vez, será o único encontro direto entre os dois líderes nas rodadas restantes.

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Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Briga contra o rebaixamento fica mais apertada

Se a disputa pela liderança está concentrada em dois clubes, a parte de baixo da tabela apresenta um cenário bem mais aberto. Chapecoense e Remo aparecem em situação mais delicada, mas Internacional, Grêmio, Vasco e Mirassol formam um bloco embolado na luta contra o Z-4.

A Chapecoense é a lanterna, com 17 pontos em 26 partidas, e tem 99,03% de probabilidade de rebaixamento. O Remo aparece na 19ª colocação, com 23 pontos, e tem 84,6% de risco de queda.

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Veja os clubes com maior risco de rebaixamento após a 27ª rodada:

Chapecoense — 99,03% Remo — 84,6% Internacional — 57,4% Grêmio — 46,1% Vasco — 39,3% Mirassol — 35,5% Corinthians — 14,6% Botafogo — 7,0% Vitória — 6,7% São Paulo — 6,2% Santos — 2,0% Bragantino — 1,2% Coritiba — 0,37% Atlético-MG — 0,040% Cruzeiro — 0,004% Bahia — 0,001%

A situação começa a ficar mais equilibrada a partir do grupo que soma 28 pontos. O Internacional ocupa a 18ª posição, seguido pelo Vasco, em 17º, e pelo Grêmio, em 16º. Os critérios de desempate definem a ordem entre eles.

O Vasco ganhou uma posição importante nesse cenário ao derrotar justamente o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, na 27ª rodada. O resultado fez o Cruz-Maltino igualar os 28 pontos dos adversários diretos, mas o time ainda permanece dentro da zona de rebaixamento.

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Thiago Mendes comemora gol para o Vasco diante do Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nas projeções, porém, a ordem de risco é diferente da classificação. O Internacional aparece com 57,4% de probabilidade de queda, seguido pelo Grêmio, com 46,1%, e pelo Vasco, com 39,3%. O Mirassol, que tem 29 pontos e ocupa a 15ª posição, aparece logo atrás, com 35,5%.

O resultado do confronto direto entre Grêmio e Vasco também aumentou a pressão sobre o clube gaúcho. O Tricolor perdeu cinco dos últimos seis jogos e tem 28 pontos. O Vasco também não vive sequência positiva, enquanto o Internacional empatou com a Chapecoense na rodada e chegou a duas partidas sem vitória.

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Acima desse grupo, Corinthians e Botafogo têm 32 pontos, enquanto o Vitória soma 33. Os três estão fora do Z-4, mas aparecem entre os clubes que ainda possuem risco considerável nas projeções. O Corinthians tem 14,6% de probabilidade de rebaixamento, contra 7% do Botafogo e 6,7% do Vitória.

O São Paulo também soma 33 pontos, na 11ª colocação, e aparece com 6,2% de risco. A equipe está em situação mais confortável na classificação, mas ainda não está completamente afastada da disputa contra a queda.

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Por outro lado, Santos, Bragantino, Coritiba e Atlético-MG apresentam percentuais baixos. O Santos tem 2%, enquanto o Bragantino aparece com 1,2%. Coritiba e Atlético-MG têm 0,37% e 0,040%, respectivamente. Cruzeiro e Bahia praticamente não aparecem nessa disputa, com 0,004% e 0,001%.

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