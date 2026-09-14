Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo x Palmeiras: veja como estão as chances de título no Brasileirão

Veja também os riscos de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 10:08
Atualizado há 41 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão_Troféu
Troféu do Brasileirão (Foto: Joilson Marconne/CBF)

Flamengo e Palmeiras venceram suas partidas na 27ª rodada e mantiveram a briga pelo título do Brasileirão ponto a ponto. O Rubro-Negro bateu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, e lidera com 57 pontos, seguido de perto pelo Alviverde, que superou o São Paulo por 2 a 0, no Choque-Rei, no sábado (12), e soma 56. De acordo com cálculos da "UFMG", o time carioca detém 66,2% de chance de ser campeão, enquanto os paulistas aparecem com 32,1%.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A diferença entre os dois principais candidatos ainda é pequena na classificação, e a tabela reserva um confronto direto entre eles nas rodadas finais. O cenário, portanto, segue concentrado nas duas equipes: juntas, Flamengo e Palmeiras somam 98,3% das chances projetadas de título. Athletico-PR, Fluminense, Bahia e Cruzeiro aparecem na sequência, mas com percentuais muito inferiores.

continua após a publicidade

Flamengo e Palmeiras chegam à reta decisiva

O Flamengo chega à parte final do campeonato na liderança e com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. O resultado contra o Corinthians manteve a equipe no topo, enquanto a vitória alviverde no clássico paulista impediu que a distância aumentasse.

Veja as chances de título após a 27ª rodada:

  • Flamengo — 66,2%
  • Palmeiras — 32,1%
  • Athletico-PR — 0,85%
  • Fluminense — 0,39%
  • Bahia — 0,27%
  • Cruzeiro — 0,12%
  • Atlético-MG — 0,031%
  • Bragantino — 0,003%
  • Coritiba — 0,003%
  • Santos — 0,002%

O Alviverde liderou o Brasileirão por grande parte da competição, ocupando a primeira colocação durante 14 rodadas, mas perdeu a ponta após uma sequência de resultados que permitiu a aproximação do Rubro-Negro. Agora, com apenas um ponto de diferença entre os dois na tabela, o time de Abel Ferreira aparece com 32,1% de chance de conquistar o campeonato, enquanto o Flamengo tem 66,2%.

continua após a publicidade

Apesar da liderança, o calendário do Flamengo ainda apresenta confrontos importantes. A equipe terá pela frente Bragantino, Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio, Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba e Chapecoense. Entre esses adversários estão clubes que brigam diretamente por posições na parte superior da tabela, além de equipes envolvidas na luta contra o rebaixamento.

O duelo com o Palmeiras, marcado para a 36ª rodada, é o principal confronto direto restante entre os dois candidatos. Antes disso, porém, os dois terão uma sequência extensa de partidas contra equipes com objetivos diferentes na competição.

continua após a publicidade

O Palmeiras também terá pela frente uma série de jogos relevantes. O primeiro será contra o Grêmio, na 28ª rodada. Depois, o time enfrenta Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Bragantino, Santos, Remo, Cruzeiro, Flamengo, Chapecoense e Coritiba.

A sequência coloca o Alviverde diante de adversários que estão espalhados por praticamente todas as disputas do campeonato. Bahia e Cruzeiro brigam por vaga na Libertadores, Athletico-PR também está na parte de cima, enquanto Corinthians, Grêmio e Santos têm objetivos distintos na reta final. O confronto com o Flamengo, por sua vez, será o único encontro direto entre os dois líderes nas rodadas restantes.

continua após a publicidade
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Briga contra o rebaixamento fica mais apertada

Se a disputa pela liderança está concentrada em dois clubes, a parte de baixo da tabela apresenta um cenário bem mais aberto. Chapecoense e Remo aparecem em situação mais delicada, mas Internacional, Grêmio, Vasco e Mirassol formam um bloco embolado na luta contra o Z-4.

A Chapecoense é a lanterna, com 17 pontos em 26 partidas, e tem 99,03% de probabilidade de rebaixamento. O Remo aparece na 19ª colocação, com 23 pontos, e tem 84,6% de risco de queda.

continua após a publicidade

Veja os clubes com maior risco de rebaixamento após a 27ª rodada:

  1. Chapecoense — 99,03%
  2. Remo — 84,6%
  3. Internacional — 57,4%
  4. Grêmio — 46,1%
  5. Vasco — 39,3%
  6. Mirassol — 35,5%
  7. Corinthians — 14,6%
  8. Botafogo — 7,0%
  9. Vitória — 6,7%
  10. São Paulo — 6,2%
  11. Santos — 2,0%
  12. Bragantino — 1,2%
  13. Coritiba — 0,37%
  14. Atlético-MG — 0,040%
  15. Cruzeiro — 0,004%
  16. Bahia — 0,001%

A situação começa a ficar mais equilibrada a partir do grupo que soma 28 pontos. O Internacional ocupa a 18ª posição, seguido pelo Vasco, em 17º, e pelo Grêmio, em 16º. Os critérios de desempate definem a ordem entre eles.

O Vasco ganhou uma posição importante nesse cenário ao derrotar justamente o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, na 27ª rodada. O resultado fez o Cruz-Maltino igualar os 28 pontos dos adversários diretos, mas o time ainda permanece dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade
Thiago Mendes comemora gol para o Vasco diante do Grêmio
Thiago Mendes comemora gol para o Vasco diante do Grêmio (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nas projeções, porém, a ordem de risco é diferente da classificação. O Internacional aparece com 57,4% de probabilidade de queda, seguido pelo Grêmio, com 46,1%, e pelo Vasco, com 39,3%. O Mirassol, que tem 29 pontos e ocupa a 15ª posição, aparece logo atrás, com 35,5%.

O resultado do confronto direto entre Grêmio e Vasco também aumentou a pressão sobre o clube gaúcho. O Tricolor perdeu cinco dos últimos seis jogos e tem 28 pontos. O Vasco também não vive sequência positiva, enquanto o Internacional empatou com a Chapecoense na rodada e chegou a duas partidas sem vitória.

continua após a publicidade

Acima desse grupo, Corinthians e Botafogo têm 32 pontos, enquanto o Vitória soma 33. Os três estão fora do Z-4, mas aparecem entre os clubes que ainda possuem risco considerável nas projeções. O Corinthians tem 14,6% de probabilidade de rebaixamento, contra 7% do Botafogo e 6,7% do Vitória.

O São Paulo também soma 33 pontos, na 11ª colocação, e aparece com 6,2% de risco. A equipe está em situação mais confortável na classificação, mas ainda não está completamente afastada da disputa contra a queda.

continua após a publicidade

Por outro lado, Santos, Bragantino, Coritiba e Atlético-MG apresentam percentuais baixos. O Santos tem 2%, enquanto o Bragantino aparece com 1,2%. Coritiba e Atlético-MG têm 0,37% e 0,040%, respectivamente. Cruzeiro e Bahia praticamente não aparecem nessa disputa, com 0,004% e 0,001%.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Atacante recebeu críticas do ex-jogador por tomada de decisão ruim durante confronto com Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Felipe Melo manda recado a Pedro após Flamengo x Corinthians

Há 1 minuto
Renato Gaúcho Vasco

Futebol Nacional

Técnicos brasileiros retomam espaço no Brasileirão; veja cenário

Há 20 minutos
Iago machado na partida entre Flamengo x Corinthians

Corinthians

Conheça Iago Machado, joia do Corinthians destaque contra o Flamengo

Há 1 hora
Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (14/09/2026)

Há 1 hora
Bruno Henrique comemorando

Flamengo

Bruno Henrique decide novamente: o efeito do ídolo no Flamengo

Há 2 horas
Jogadores do Flamengo abraçados

Flamengo

Flamengo vence, mas mantém alerta apesar de números de líder

Há 3 horas
Mais LANCE!
Cauly comemora gol pelo São Paulo

Compra de Cauly pelo São Paulo fica mais difícil; entenda

Santiago Sosa domina a bola em sua estreia pelo Vasco

Vasco aproveita janela para encorpar elenco e já começa a colher frutos

Santos comemora

Santos ganha confiança antes de decisão por vaga na Sul-Americana

Fernando Diniz durante Flamengo x Corinthians

Diniz defende Corinthians após nova derrota: 'Cenário otimista'

Renato Gaúcho no jogo entre Botafogo x Grêmio, pelo Brasileirão

Renato Gaúcho anuncia retorno ao Grêmio, mas apaga post

Vitor Roque comemora gol com assistência de Khellven durante a partida entre Palmeiras e São Paulo

Briga pela taça: veja a sequência do Palmeiras até o fim do Brasileirão

Iago machado na partida entre Flamengo x Corinthians

Joia do Corinthians, Iago Machado se destaca em estreia contra Flamengo

Fernando Diniz em Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota

Leonardo jardim em coletiva

Jardim exalta Bruno Henrique após vitória do Flamengo: 'Sabe vencer'

Felipe Teresa

Palmeiras afasta atacante por denúncia de agressão contra a ex-esposa

Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Rubro-Negro, no Campeonato Brasileiro

Bruno Henrique abre o jogo sobre titularidade: 'Estou aqui para servir ao Flamengo'

Hugo Souza durante a partida entre Flamengo x Corinthians

Hugo Souza exalta partida do Corinthians e elogia Flamengo: 'Qualidade'

Lucas Paquetá em comemoração do primeiro gol de Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Com gol no fim, Flamengo vence o Corinthians e retoma liderança do Brasileirão