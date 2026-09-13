A 11 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, a disputa está cada vez mais acirrada na busca pela taça da competição em 2026. O Palmeiras liderou o torneio por muitas rodadas, mas acabou perdendo a liderança para o Flamengo e, agora, os dois disputam ponto a ponto a primeira posição.

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O Verdão dormiu na liderança após vencer o São Paulo por 2 a 0, no sábado (12). O Rubro-Negro, por sua vez, bateu o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (13), e reassumiu a ponta. A diferença é de apenas um ponto: 57 e 56 pontos até esta 27ª rodada.

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Até dezembro, quando o Brasileirão acaba, muita coisa estará em jogo. Do lado alviverde, ainda restam seis jogos em casa, no Nubank Parque, e outros cinco fora de seus domínios. Destes duelos, há ainda dois clássicos paulistas, contra Corinthians e Santos, respectivamente, além do confronto contra o Flamengo na 36ª rodada.

Pensando na briga acirrada pela conquista do Brasileirão, o Lance! detalhou como é o caminho do Palmeiras nestas últimas 11 rodadas até o final do campeonato. Confira abaixo.

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Jogos do Palmeiras no Brasileirão

28ª rodada - contra o Grêmio, dia 20/9, fora de casa;

29ª rodada - contra o Bahia, dia 8/10, em casa;

30ª rodada - contra o Corinthians, dia 11/10, em casa;

31ª rodada - contra o Athletico, data indefinida, fora de casa;

32ª rodada - contra o RB Bragantino, data indefinida, em casa;

33ª rodada - contra o Santos, data indefinida, fora de casa;

34ª rodada - contra o Remo, data indefinida, em casa;

35ª rodada - contra o Cruzeiro, data indefinida, fora de casa;

36ª rodada - contra o Flamengo, data indefinida, em casa;

37ª rodada - contra a Chapecoense, data indefinida, fora de casa;

38ª rodada - contra o Coritiba, data indefinida, em casa.

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Foto: AbraãoSoares/Onzex press e imagem/Folhapress



