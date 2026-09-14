Palmeiras tem retorno de Sosa e inicia preparação para Libertadores
Alviverde joga pelo empate após vencer o jogo de ida no Nubank Parque
O Palmeiras iniciou a preparação para o duelo com a LDU, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, o elenco se reapresentou na noite de domingo (13), na Academia de Futebol. Já nessa manhã, os jogadores realizaram um treinamento sob o comando do técnico Abel Ferreira.
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O atacante Ramón Sosa foi a principal novidade no treinamento. O paraguaio está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda e participou da atividade sem restrições. Com isso, deve ser relacionado para o duelo de quarta-feira, em Quito.
A delegação embarca para o Equador ainda nesta segunda-feira e fará o restante dos trabalhos no Estádio Olímpico Atahualpa, a 2.850 metros de altitude, condição semelhante à encontrada em Quito. O duelo pode garantir novamente o Alviverde nas semifinais da Libertadores.
Suspenso no Brasileirão até o retorno do calendário nacional após a pausa para a Data Fifa, Abel Ferreira está liberado para os jogos da Libertadores e estará à beira do gramado em Quito. O capitão Gustavo Gómez, no entanto, está suspenso por acúmulo de cartões.
O Palmeiras joga pelo empate após vencer o confronto de ida por 1 a 0, no Nubank Parque, com gol marcado por Giay. Em caso de igualdade no placar na partida de volta, a classificação às semifinais será definida nos pênaltis.
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