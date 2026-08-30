Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Flamengo, Plata chega à Rússia e é recebido com 'karavai'; entenda

Atacante negociado pelo Flamengo reforça o Dínamo Moscou

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 10:26
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo (Foto: X/fcdynamo)

Negociado pelo Flamengo para o Dínamo Moscou, o atacante Gonzalo Plata chegou neste domingo (30) à capital russa e foi recebido com pompa no aeroporto. Assim que desembarcou, Plata recebeu um karavai do clube como boas-vindas.

➡️Barcelona surpreende e acerta a contratação de Gabriel Jesus

O karavai é um tradicional pão russo, de formato redondo e sempre decorado. Feito de trigo, ele é oferecido em casamentos como símbolo de prosperidade, e também costuma ser entregue na recepção de convidados importantes.

continua após a publicidade

Como manda a tradição russa, o karavai foi oferecido a Plata sobre um pano decorado. O ex-jogador do Flamengo foi convidado a provar a iguaria, que geralmente é oferecido com sal.

"Recebemos (Gonzalo Plata), como manda a tradição, com pão. O sal deixaremos para os futuros adversários", brincou o Dínamo.

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo
Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo (Reprodução/ X/@fcdynamo)

O Flamengo confirmou a negociação de Plata com o Dínamo da Rússia na sexta-feira (28). Os valores envolvidos na transação chegaram a R$ 72 milhões.

continua após a publicidade

O equatoriano deixou o clube após disputar 100 partidas, marcar nove gols e conquistar oito títulos com a camisa rubro-negra. Inicialmente, o Flamengo não tinha o desejo de negociar Plata, que vinha sendo titular com Leonardo Jardim. O clube, porém, não opôs objeção à saída após o atacante demonstrar o desejo de se transferir.

Sem o jogador, o rubro-negro agora busca uma reposição para o lado direito do ataque. Neste domingo (30), no clássico com o Botafogo, Jardim deverá optar por Carrascal ou Lucas Paquetá. A partida no Maracanã, válida pela 25ª rodada do Brasileirão, acontece às 16h no Maracanã.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Wigan, pela FA Cup

Futebol Internacional

Barcelona surpreende e acerta a contratação de Gabriel Jesus

Há 46 minutos
Dibu Martínez assina contrato e se torna novo jogador do Chelsea

Futebol Internacional

Dibu Martínez é anunciado como novo reforço do Chelsea

Há 1 hora
Raphinha comemorando gol marcado no duelo entre Elche e Barcelona, em La Liga

Futebol Internacional

Técnico do Barcelona analisa mudança de função do Raphinha

Há 1 hora
Arte Chelsea x Brighton

Futebol Internacional

Chelsea x Brighton: onde assistir e prováveis escalações

Há 1 hora
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham

Futebol Internacional

Richarlison entra na mira de gigante espanhol no fim da janela

Há 1 hora
Carrascal durante a partida entre Flamengo e Botafogo

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026)

Há 4 horas
Mais LANCE!
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham

Richarlison pediu para deixar o Tottenham, diz técnico

Luiz Henrique durante partida pelo Zenit

Ex-Botafogo, Luiz Henrique recebe proposta para sair do Zenit

Emerson Palmieri pelo Olympique de Marseille

Santos avança e fica otimista pelo retorno de Emerson Palmieri

Marcelo Dulac em ação no comando do Al-Riyadh, da Arábia Saudita

Al-Riyadh vence na Saudi Pro League, e Dulac celebra: 'Que venham mais'

Carlo Ancelotti e Paul Clement acompanham jogo em Lille, na França

Ancelotti vai à Europa de olho na próxima convocação da Seleção

Filipe Luís em coletiva de imprensa como treinador do Monaco

Filipe Luís sobre início de trabalho no Monaco: 'Não estava feliz'

Kaique em treino pelo Palmeiras

Palmeiras anuncia saída de goleiro para clube europeu

Alan Lescano entrando em campo

Vasco tem interesse em Alan Lescano, do Argentinos Juniors

Lázaro marcou os dois primeiros gols do jogo

Ex-Flamengo e Palmeiras decide e é destaque no Campeonato Saudita; veja os gols

Róger Guedes comemora gol com a camisa do Corinthians

Róger Guedes revela contatos de Corinthians e Grêmio para retorno ao Brasil

Felipe Morais na NQA

Cruzeiro recusa investida europeia por Felipe Morais

Arroyo conduz bola no Mineirão

Roma sonda situação de Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro

Último vencedor da Bola de Ouro, Dembelé disputa semifinal da Copa contra Espanha (Foto: Franck Fife / AFP)

Mourinho questiona escolha do Bola de Ouro e diz: 'Não está no PSG'