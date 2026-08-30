Ex-Flamengo, Plata chega à Rússia e é recebido com 'karavai'; entenda Atacante negociado pelo Flamengo reforça o Dínamo Moscou

Negociado pelo Flamengo para o Dínamo Moscou, o atacante Gonzalo Plata chegou neste domingo (30) à capital russa e foi recebido com pompa no aeroporto. Assim que desembarcou, Plata recebeu um karavai do clube como boas-vindas.

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O karavai é um tradicional pão russo, de formato redondo e sempre decorado. Feito de trigo, ele é oferecido em casamentos como símbolo de prosperidade, e também costuma ser entregue na recepção de convidados importantes.

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Como manda a tradição russa, o karavai foi oferecido a Plata sobre um pano decorado. O ex-jogador do Flamengo foi convidado a provar a iguaria, que geralmente é oferecido com sal.

"Recebemos (Gonzalo Plata), como manda a tradição, com pão. O sal deixaremos para os futuros adversários", brincou o Dínamo.

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai, tradicional pão russo (Reprodução/ X/@fcdynamo)

O Flamengo confirmou a negociação de Plata com o Dínamo da Rússia na sexta-feira (28). Os valores envolvidos na transação chegaram a R$ 72 milhões.

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O equatoriano deixou o clube após disputar 100 partidas, marcar nove gols e conquistar oito títulos com a camisa rubro-negra. Inicialmente, o Flamengo não tinha o desejo de negociar Plata, que vinha sendo titular com Leonardo Jardim. O clube, porém, não opôs objeção à saída após o atacante demonstrar o desejo de se transferir.

Sem o jogador, o rubro-negro agora busca uma reposição para o lado direito do ataque. Neste domingo (30), no clássico com o Botafogo, Jardim deverá optar por Carrascal ou Lucas Paquetá. A partida no Maracanã, válida pela 25ª rodada do Brasileirão, acontece às 16h no Maracanã.

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