Flamengo acerta venda de Plata ao Dínamo de Moscou; jogador não encara o Botafogo Equatoriano deve se despedir dos companheiros nesta sexta-feira

O Flamengo acertou a venda de Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou, da Rússia. Nas últimas horas, os clubes definiram os últimos detalhes e chegaram a um acordo pela transferência do equatoriano por R$ 72 milhões. O atacante, inclusive, ficou fora do treino do Rubro-Negro na manhã dessa sexta-feira (28), no trecho transmitido pela "FlamengoTV".

Plata deve se despedir dos companheiros nesta sexta. Em seguida, será liberado pelo Flamengo para viajar à Rússia, onde realizará exames médicos antes de concluir a transferência. Com a saída encaminhada, o equatoriano não será relacionado para o clássico com o Botafogo.

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O equatoriano deixa o clube após disputar 100 partidas, marcar nove gols e conquistar oito títulos com a camisa rubro-negra.

Plata em PSG x Flamengo (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Venda de Plata pode impulsionar busca do Flamengo por atacante

Inicialmente, o Flamengo não tinha o desejo de negociar Plata, mas também não se colocou na contramão do estafe do jogador. Com a saída encaminhada, o clube deve reforçar o caixa e ganhar mais recursos para buscar um atacante no mercado.

A saída ao Dínamo de Moscou também movimentou as redes sociais diante da possibilidade de o Flamengo voltar a investir em Luiz Henrique, do Zenit. O ponta foi alvo do Rubro-Negro nesta janela, mas as negociações não avançaram.

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Apesar das especulações, a apuração do Lance! indica que a saída de Plata não significa necessariamente que Luiz Henrique será o escolhido para substituí-lo.

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Por outro lado, o Flamengo terá mais recursos para buscar reposições no mercado. A tendência é de que uma venda importante aumente o poder de investimento do clube na janela, independentemente de o substituto ser Luiz Henrique ou outro jogador.

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