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Chelsea x Brighton: onde assistir e prováveis escalações

Chelsea e Brighton se enfrentam pela segunda rodada da Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 08:52
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Arte Chelsea x Brighton
Stamford Bridge vai receber o jogão entre Chelsea x Brighton (Foto: Divulgação)

O jogo entre Chelsea e Brighton acontece neste domingo (30), às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela segunda rodada da Premier League 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming (clique aqui para acompanhar a partida).

Na primeira rodada da Premier League, os Blues venceram o Fulham, fora de casa, por 3 a 2. O Brighton, por sua vez, recebeu o Aston Villa e goleou por 4 a 0. As duas equipes somam três pontos na tabela de classificação e, quem vencer, seguirá com 100% de aproveitamento.

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Prováveis escalações

Chelsea: Robert Sanchez; Josh Acheampong, Maxence Lacroix e Levi Colwill; Malo Gusto, Reece James, Romeo Lavia e Jorrel Hato; Cole Palmer, João Pedro e Morgan Rogers. Técnico: Xabi Alonso.

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Brighton: Bart Verbruggen; Ferdi Kadioglu, Luka Vuskovic, Lewis Dunk e Olivier Boscagli; Yasin Ayari e Pascal Gross; Diego Gomez, Jack Hinshelwood e Maxim De Cuyper; Georginio Rutter. Técnico: Fabian Hurzeler.

Detalhes da Partida

Data: 30 de agosto de 2026
Horário: 10h (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
Onde assistir: ESPN e Disney+
Competição: Premier League — 2ª rodada

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Stamford Bridge (Foto: Divulgação/ChelseaFC)
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