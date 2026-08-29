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Jardim tem uma dúvida para definir escalação do Flamengo no clássico

Sem Plata, treinador precisa definir substituto pelo lado direito

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 15:36
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Leonardo Jardim Flamengo
Leonardo Jardim perdeu Plata e não poderá contar com Bruno Henrique (Gilvan de Souza/Flamengo)

O técnico Leonardo Jardim tem pelo menos uma dúvida na escalação para a partida do Flamengo com o Botafogo neste domingo (30), pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. Sem Plata, vendido para o Dínamo Moscou, o treinador precisará encontrar um substituto no lado direito do ataque.

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O colombiano Carrascal é o que tem mais chances de ocupar a função. Ele foi titular na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro na última rodada, mas teve atuação discreta. Luiz Araújo e Lucas Paquetá são as outras opções.

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Quem também pode aparecer, ao menos no banco de reserva, é a joia do Flamengo Josmar. O centroavante de 17 anos treinou com o restante do time ao longo da semana e pode ser uma opção para o ataque, já que o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Paquetá comemora gol do Flamengo com Carrascal
Paquetá e Carrascal disputam vaga na direita de ataque (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Escalação: Flamengo deve ter retorno de Léo Pereira

Ausente na derrota para o Cruzeiro, o zagueiro Léo Pereira deve voltar ao time titular para formar a zaga ao lado de Léo Ortiz. Na lateral-direita, Emerson Royal é o favorito para começar o clássico.

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Por outro lado, Alex Sandro, Vitão e De la Cruz ainda estão em processo de recuperação de lesões e ficam foram da partida.

A provável escalação do Flamengo para encarar o Botafogo tem Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

Com 45 pontos em 23 jogos, o Flamengo quer derrotar o Botafogo para diminuir a distância para o líder Palmeiras, que tem 51 em 24 jogos. O time paulista encara o Mirassol, fora de casa, neste domingo.

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