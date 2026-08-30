Dibu Martínez é anunciado como novo reforço do Chelsea
Goleiro faz estreia no dia de seu anúncio
Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Dibu Martínez foi anunciado como novo reforço do Chelsea na temporada. O goleiro foi contratado junto ao Aston Villa e chega para assumir a posição de Robert Sánchez, que é um nome contestado nos Blues.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Aos 33 anos, Dibu Martínez explicou a decisão de se transferir para o Chelsea, tendo aberto mão de disputar Champions League. Em sua primeira entrevista, o argentino não escondeu a confiança em conquistar títulos com o novo clube.
- Estou feliz por estar nesse clube. Foi uma decisão fácil. Quero ter sucesso aqui. Sou uma pessoa que quer vencer em tudo e quero trazer isso para essa equipe, pois é um clube vencedor de títulos. Vou dar 100% de mim em todo jogo - disse Dibu Martínez.
No mesmo dia de seu anúncio, Dibu Martínez faz sua estreia pelo Chelsea diante do Brighton, pela 2ª rodada da Premier League. Por outro lado, Robert Sánchez não foi nem relacionado pelo técnico Xabi Alonso após cometer dois erros na vitória dos Blues por 3 a 2 sobre o Fulham.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Barcelona surpreende e acerta a contratação de Gabriel JesusHá 14 minutos
Futebol Internacional
Técnico do Barcelona analisa mudança de função do RaphinhaHá 54 minutos
Futebol Internacional
Chelsea x Brighton: onde assistir e prováveis escalaçõesHá 1 hora
Futebol Internacional
Richarlison entra na mira de gigante espanhol no fim da janelaHá 1 hora
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026)Há 4 horas
Futebol Internacional
Richarlison pediu para deixar o Tottenham, diz técnicoHá 15 horas
Mais LANCE!