Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dibu Martínez é anunciado como novo reforço do Chelsea

Goleiro faz estreia no dia de seu anúncio

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 09:29
Favorite o Lance! no Google
Dibu Martínez assina contrato e se torna novo jogador do Chelsea
Dibu Martínez assina contrato e se torna novo jogador do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Dibu Martínez foi anunciado como novo reforço do Chelsea na temporada. O goleiro foi contratado junto ao Aston Villa e chega para assumir a posição de Robert Sánchez, que é um nome contestado nos Blues.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Aos 33 anos, Dibu Martínez explicou a decisão de se transferir para o Chelsea, tendo aberto mão de disputar Champions League. Em sua primeira entrevista, o argentino não escondeu a confiança em conquistar títulos com o novo clube.

continua após a publicidade

- Estou feliz por estar nesse clube. Foi uma decisão fácil. Quero ter sucesso aqui. Sou uma pessoa que quer vencer em tudo e quero trazer isso para essa equipe, pois é um clube vencedor de títulos. Vou dar 100% de mim em todo jogo - disse Dibu Martínez.

No mesmo dia de seu anúncio, Dibu Martínez faz sua estreia pelo Chelsea diante do Brighton, pela 2ª rodada da Premier League. Por outro lado, Robert Sánchez não foi nem relacionado pelo técnico Xabi Alonso após cometer dois erros na vitória dos Blues por 3 a 2 sobre o Fulham.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Dibu Martínez em sua chegada ao Stamford Bridge para Chelsea x Brighton
Dibu Martínez em sua chegada ao Stamford Bridge para Chelsea x Brighton (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Wigan, pela FA Cup

Futebol Internacional

Barcelona surpreende e acerta a contratação de Gabriel Jesus

Há 14 minutos
Raphinha comemorando gol marcado no duelo entre Elche e Barcelona, em La Liga

Futebol Internacional

Técnico do Barcelona analisa mudança de função do Raphinha

Há 54 minutos
Arte Chelsea x Brighton

Futebol Internacional

Chelsea x Brighton: onde assistir e prováveis escalações

Há 1 hora
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham

Futebol Internacional

Richarlison entra na mira de gigante espanhol no fim da janela

Há 1 hora
Carrascal durante a partida entre Flamengo e Botafogo

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026)

Há 4 horas
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham

Futebol Internacional

Richarlison pediu para deixar o Tottenham, diz técnico

Há 15 horas
Mais LANCE!
Luiz Henrique durante partida pelo Zenit

Ex-Botafogo, Luiz Henrique recebe proposta para sair do Zenit

Emerson Palmieri pelo Olympique de Marseille

Santos avança e fica otimista pelo retorno de Emerson Palmieri

Marcelo Dulac em ação no comando do Al-Riyadh, da Arábia Saudita

Al-Riyadh vence na Saudi Pro League, e Dulac celebra: 'Que venham mais'

Carlo Ancelotti e Paul Clement acompanham jogo em Lille, na França

Ancelotti vai à Europa de olho na próxima convocação da Seleção

Filipe Luís em coletiva de imprensa como treinador do Monaco

Filipe Luís sobre início de trabalho no Monaco: 'Não estava feliz'

Kaique em treino pelo Palmeiras

Palmeiras anuncia saída de goleiro para clube europeu

Alan Lescano entrando em campo

Vasco tem interesse em Alan Lescano, do Argentinos Juniors

Lázaro marcou os dois primeiros gols do jogo

Ex-Flamengo e Palmeiras decide e é destaque no Campeonato Saudita; veja os gols

Róger Guedes comemora gol com a camisa do Corinthians

Róger Guedes revela contatos de Corinthians e Grêmio para retorno ao Brasil

Felipe Morais na NQA

Cruzeiro recusa investida europeia por Felipe Morais

Arroyo conduz bola no Mineirão

Roma sonda situação de Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro

Último vencedor da Bola de Ouro, Dembelé disputa semifinal da Copa contra Espanha (Foto: Franck Fife / AFP)

Mourinho questiona escolha do Bola de Ouro e diz: 'Não está no PSG'

Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos acerta empréstimo de Robinho Jr ao Genoa, da Itália