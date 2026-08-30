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Técnico do Barcelona analisa mudança de função do Raphinha

Brasileiro vem atuando como um camisa nove

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 09:13
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Raphinha comemorando gol marcado no duelo entre Elche e Barcelona, em La Liga
Raphinha comemora gol marcado no duelo entre Elche e Barcelona, em La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick analisou a mudança de função de Raphinha, que iniciou a temporada atuando como um nove. Em coletiva, o treinador alemão citou os pontos positivos do brasileiro atuando de forma mais aguda no campo.

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- Como um nove, começa bem a pressão. E é um líder no campo de jogo. Tem intensidade. E na cara do gol vai muito bem. Por isso joga nessa função. Não é um problema para ele. Fermín também pode jogar lá. Atuou nos últimos minutos e fez um gol.

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Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, Hansi-Flick encontrou em Raphinha uma solução caseira para a ausência de centroavantes no elenco do Barcelona. O clube até contratou Anthony Gordon e Adeyemi, mas os dois são atletas que atuam mais pelos lados do campo, assim como Yamal.

Nos dois primeiros jogos oficiais do Barcelona na temporada, Raphinha marcou três gols e é um dos artilheiros da La Liga. Na nova função, o jogador também dá uma nova opção para Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira sabendo que poderá contar com o atleta sendo o ponto focal da equipe e não apenas como um ponta.

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Raphinha e o faro artilheiro no Barcelona

Contratado em 2022 pelo Barcelona, Raphinha tem 78 gols marcados em 179 partidas disputadas pelo clube catalão. O atleta tem a oportunidade de elevar seus números e mira a marca de Ronaldinho Gaúcho, que balançou as redes 94 vezes com a camisa culé.

No Barcelona, Raphinha foi artilheiro da equipe em duas edições da Champions League, além da Copa do Rei da temporada 2022/2023.

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Raphinha dribla Unai Simón antes de fazer gol em Barcelona x Athletic Bilbao, pela La Liga
Raphinha dribla Unai Simón antes de fazer gol em Barcelona x Athletic Bilbao, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)
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